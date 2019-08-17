Политолог назвал главную ошибку Зеленского

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Политолог рассказал о лучшем сценарии для Украины

Политолог Виктор Бобыренко в интервью украинскому изданию рассказал о том, как президент Украины Владимир Зеленский совершает ошибку. Глава государства считает, что можно договориться с российским президентом «где-то посередине», но это ошибка. Путин желает, чтобы Украина признала, что крымский полуостров — это часть Российской Федерации, но делать этого нельзя, так как после этого будут отменены санкции против России. В Кремле хотят, чтобы Донбассе вернулся в Украину на их условиях, оставляя за собой право на образование там полиции, судов… , информирует enovosty.com/news.

По мнению политолога, у Владимира Зеленского считают, что Владимир Путина на самом деле не хочет конфликта, и в этом его главное и самое опасное заблуждение. Как только Украина пойдет на любые уступки — Россия будет лезть дальше и дальше. Эксперт полагает, что лучшим вариантом для Украины является заморозка конфликта на десять или даже двадцать лет. Это миротворцы и разграничение.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский позвонил своему российкому колееге с просьбой повлиять на боевиков на Донбассе.