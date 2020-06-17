Мощные Javelin, боеприпасы и рации: В Украину прибыла военная помощь от США (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Мощные Javelin, боеприпасы и рации: В Украину прибыла военная помощь от США (ФОТО) Мощные Javelin, боеприпасы и рации: В Украину прибыла военная помощь от США (ФОТО)

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В Украину прибыла партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки

В Украину прибыла партия мощной военной помощи от американцев. Речь идёт и о ракетных комплексах Javelin.

Такой информацией поделилось посольство США в Украине на официальной странице в Facebook. Дипломаты поделились фотографией и сообщили о том, что груз скоро будет передан украинским партнерам, информирует enovosty.com/news.

«Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! 16 июня Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на 60 миллионов долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», – говорится в сообщении.

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В посольстве сообщили и о том, что Америка и далее твердо стоит на стороне украинских партнеров в поддержке суверенитета Украины и территориальной целостности перед лицом агрессии Российской Федерации.