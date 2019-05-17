В Винницкой области СБУ задержала наркодилера

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В Винницкой области сотрудники СБУ разоблачили и задержали наркодилера

В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков сотрудники Управления СБ Украины в Винницкой области разоблачили и задержали наркодилера, — сообщает СБУ на странице Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Могилева-Подольского наладил сбыт наркотических средств и психотропных веществ в приграничные районы Винницкой области и Республики Молдова. «Товар» делец заказывал на специализированных интернет-ресурсах, а в собственном доме устроил склад. «Клиентов» мужчина подыскивал среди местных наркозависимых лиц и иностранцев. Ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял около ста тысяч гривен.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили подготовленные к продаже наркотики — амфетамин и каннабис на общую сумму почти двести тысяч гривен. В рамках открытого уголовного производства по ст. 307 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия. Мероприятия по разоблачению наркодельца проводились совместно с сотрудниками ГНСУ под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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