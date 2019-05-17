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Украинский «Бучарда» — мощная альтернатива опасному миномету «Молот». В чем преимущества?

Главная » Последние новости » Политические новости » Украинский "Бучарда" - мощная альтернатива опасному миномету "Молот". В чем преимущества?
 
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В Украине разрабатывают новый мощный 120-мм миномет «Бучарда«

Сейчас в Украине, на Старокраматорскрм машиностроительном заводе работают над новым 120-мм минометом под название «Бучарда», который по праву можно считать альтернативой «Молоту». С последним за последние голы произошло несколько ЧП, в том числе и летальных. , информирует enovosty.com/news.

В первую очередь, «Бучард» — это самостоятельный продукт, а не копия советского оружия, как «Молот». Также, материалы ствола — сделаны в Украине. Кроме того, с ним можно, не вынимая из плиты орудие, вести обстрел на 360градусов. Также этот миномет можно с легкостью использовать в морозы, так как имеет механизмами, не замерзающими даже при очень низкой температуре.

Кроме того, для нового миномета, который может стать безопасной альтернативой «Молоту», разработали колесный ход, позволяющий вести огонь, не отстегивая миномет.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 1372

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