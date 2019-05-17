Reuters: Распад правящей коалиции может привести к досрочным выборам в Украине

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После распада правящей коалиции у Владимира Зеленского появилась возможность распустить парламент и назначить досрочные выборы

После распада правящей коалиции депутатских фракций «Европейская Украина» из-за выхода партии «Народный фронт» у Владимира Зеленского появилась возможность распустить парламент и назначить досрочные выборы, — сообщает Наталия Зинетц и Павел Политюк в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Согласно действующего законодательства, у депутатов Верховной рады Украины есть всего один месяц для формирования новой коалиции, иначе президент может распустить Верховную раду и назначить досрочные выборы.

Ранее сообщалось, что лидер фракции Народного фронта Максим Бурбак заявил что старая коалиция выполнила свою задачу и теперь надо привлечь все силы для формирования успешной страны. Председатель Верховной рады Андрей Парубий сообщил, что в течение месяца со дня прекращения деятельности коалиции должна быть сформирована новая коалиция.

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По мнению экспертов, внеочередные выборы могут состояться так как выгодны Зеленскому, чья популярность на данный момент рекордно высока.