Венедиктова рассказала о первых шагах в должности Генпрокурора Украины (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Венедиктова рассказала о первых шагах в должности Генпрокурора Украины (ВИДЕО) Венедиктова рассказала о первых шагах в должности Генпрокурора Украины (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Новый Генеральный прокурор Ирина Венедиктова с трибуны Верховной Рады рассказала о первых шагах, которые предпримет на новой должности, а также поделилась планами относительно дальнейших действий по делам экс-президента Петра Порошенко, активиста Сергея Стернеко, а также преступлений на Майдане.

Ирина Венедиктова убеждена, что свою работу на новой должности она начнёт с аудита текущего положения дел в ведомстве. Это касается не только уголовных производств, но и ряда кадровых решений в Генпрокуратуре. , информирует enovosty.com/news.

Так, по словам Венедиктовой, уже сегодня 400 прокуроров, которые были уволены ещё осенью прошлого года, уже имеют на руках решения судов по восстановлению их в должности. По мнению Генпрокурора, сейчас важно принять соломоново решение, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры эффективно продолжалась, а с другой стороны, чтобы после этой реформы работа прокуратуры не была остановлена на долгие месяцы.

На вопрос нардепа Александра Дубинского о дальнейшей судьбе по делам экс-президента Петра Порошенко и активиста Сергея Стерненко, Ирина Венедиктова ответила: «Все что может быть быстро и законно завершено, будет быстро и законно завершено. Сейчас мы живем в такое время, что у нас просто нет возможности затягивать любые рассмотрения. Поэтому будут приняты максимально быстро законные решения», — убеждена Венедиктова.

Читайте: В Украине выбрали нового министра экономики

Кроме того, на реплику депутата от «ЕС» Николая Княжицкого, о недопустимости политических преследований со стороны Генеральной прокуратуры в условиях ограничительных мер для граждан в связи с эпидемией коронавируса, Венедиктова однозначно заявила, что «на сегодняшний день в Украине нет политических преследований», чем вызвала у одних депутатов одобрение и аплодисменты, у других — возгласы возмущения и негодования.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова также прокомментировала расследование дел Майдана.

«Мы, либо выполняем специальный закон, который противоречит криминально-процессуальному законодательству, и тогда мы стоим на паузе. Либо мы хотим объективного всестороннего расследования, и чтобы наши «специальные» законы соответствовали криминально-процессуальному кодексу, и чтобы они соответствовали законам, которые по своей значимости находятся выше», — отметила Венедиктова.

Читайте: Коронавирус в Раде? Депутат ОПЗЖ Волошин встречался с больным на коронавирус депутатом из Франции. Сатирическое видео

В завершении Ирина Венедиктова, заявила, что президент Украины Владимир Зеленский никоем образом не вмешивается в работу правоохранительных органов, давая последним полную свободу в решении всех необходимых задач.