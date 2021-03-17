Скандал с Арестовичем: Кравчук отреагировала на ругань в сети представителя украинской делегации в ТКГ (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Скандал с Арестовичем: Кравчук отреагировала на ругань в сети представителя украинской делегации в ТКГ (ВИДЕО) Скандал с Арестовичем: Кравчук отреагировала на ругань в сети представителя украинской делегации в ТКГ (ВИДЕО)

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Поведение представителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича не достойно и дискредитирует его как человека, который попал в скандал после просьбы писать на украинском, - заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Кравчук не одобряет подобного рода нецензурные высказывания со стороны официального лица в ТКГ. По словам нардепа, общество теперь вынуждено обсуждать не то, как россияне блокируют переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, а ненормативную брань Арестовича из-за нежелания общаться на украинском языке, передает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Спикер делегации Украины в ТКГ, свои бранные слова объяснил, что его раскритиковал бот, которому он ответил на «понятном ему языке». Но как выяснилось позже, это был не бот, а страница мужчины оказалась не фейковая. Ее ведет реальный человек.

Кравчук убеждена, что Арестович, как специалист в области коммуникаций, должен был просчитать последствия подобного шага и резонанс в обществе.

Вместе с тем, Кравчук считает нецелесообразным рассмотрение в Верховная Рада обращения к Президенту Зеленскому, инициированного фракцией «Голос», об отстранении Алексея Арестовича с поста спикера украинской делегации в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

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«Верховная Рада не может уволить Арестовича с поста спикера ТКГ за ненормативную лексику. Это не наша компетенция. Вместе с тем, Арестович не является госслужащим и не получает зарплату за свою работу. От политической оценки Верховной Радой этом скандала юридически нечего не зависит. Путь ему дают оценку те люди, которые пригласили его на эту должность. Я не вижу смысла голосовать за такие постановления. Может стоит просто сделать заявление от имени той или иной политической силы», — резюмировала Кравчук.

Напомним, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович вызвал скандал в Сети из-за своего поста на русском языке и нецензурной брани. Он опубликовал информацию об очередном заседании группы — традиционно на русском языке, что вызвало шквал критики. А потом просто отправил «на х **» одного из комментаторов.

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