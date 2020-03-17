«Мы всех вас вернем»: Зеленский обратился к застрявшим за границей украинцам (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Мы всех вас вернем»: Зеленский обратился к застрявшим за границей украинцам (ВИДЕО) «Мы всех вас вернем»: Зеленский обратился к застрявшим за границей украинцам (ВИДЕО)

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в очередном видеообращении рассказав о текущей ситуации с коронавирусом в Украине, а также обратился к нашим гражданам, которые не могут вернуться на родину, озвучив необходимый алгоритм действий.

Так, Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины, которые находятся в разных уголках мира и хотят вернутся домой, следовать следующему алгоритму, информирует enovosty.com/news.

Прежде всего им необходимо зарегестрироваться на организованной МИД онлайн платформе «Друг». Там же в разделе «Комментарии к путешествию» кратко изложить суть проблемы. Если не удаётся зарегестрироваться в системе, тогда стоит обратиться в украинское консульство или посольство.

Президент рассказал о том, что Украина организовала, так называемые хабовые точки по всему миру, добравшись до которых украинцы смогут вернутся домой бесплатно, либо по льготным ценам. Вся информация доступна на сайте МИД Украина. Такие точки сбора размещены в городах: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс.

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Президент Зеленский также призвал всех украинцев, кто уже находится в стране, оставаться дома на карантине и без лишней необходимости не покидать своё жилище.

По мнению Президента, карантин — это прекрасное время для чтения книг и просмотра хороших фильмов. Президент даже порекомендовал к прочтению романы: «Уцелевший» Чака Паланика и «Музей покинутых секретов» Оксаны Забужко.