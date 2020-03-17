«Фемида не должна быть с партбилетом»: Гончаренко о назначении Венедиктовой генпрокурором Украины (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Фемида не должна быть с партбилетом»: Гончаренко о назначении Венедиктовой генпрокурором Украины (ВИДЕО) «Фемида не должна быть с партбилетом»: Гончаренко о назначении Венедиктовой генпрокурором Украины (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Европейска солидарность» Алексей Гончаренко с трибуны Верховной Рады Украины категорично высказался против кандидатуры Ирины Венедиктовой на пост Генерального прокурора Украины. Нардеп ярко обратился к новому генпрокурору, назвав ее «девушкой президента».

Гончаренко отметил, что Венедиктова не прошла в своё время экзаменационную комиссию и не смогла сдать экзамены на должность судьи. Нардеп удивлён, каким образом, Венедиктова пройдя собеседование в Офисе Президента, без предварительной публичной дискуссии представлена в парламентском зале на должность Генерального прокурора Украины, информирует enovosty.com/news.

Гончаренко напомнил депутатам, что Ирина Венедиктова вот уже три месяца исполняющая обязанности Главы ДБР, но общественность так и не увидела никаких реальных действий и результатов по борьбе с коррупцией ведомства под ее руководством.

Кроме того, Гончаренко считает недопустимым, чтобы представитель партии большинства, возглавлял независимый орган правосудия. Нардеп полагает, что на посту Генпрокуратура Венедиктова будет исполнять приказы Банковой и бороться с политическими оппонентами Президента.

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«Фемида не должна быть с партбилетом. Венедиктова еще три месяца назад сидела с нами в зале Рады, как депутат от «Слуги народа». И это не заангажированный генпрокурор? Мы знаем, что президент Владимир Зеленский любит, чтобы генпрокурор был на 1000% его человеком. Так он говорил про Рябошапку, что он его 100% парень. Теперь вы хотите, чтобы была ваша на 1000% девушка?» – возмутился Гончаренко.