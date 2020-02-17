Рынок земли: Иностранные банки смогут владеть украинской землей, — Николай Сольский (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Сольский в кулуарах Верховной Рады рассказал, насколько затянется процесс рассмотрения правок к закону о рынке земли прежде чем народные избранники приступят к финальному голосованию, а также, как иностранные банки смогут стать собственниками украинской земли сельхоз назначения.

Николай Сольский полагает, что если обсуждение и рассмотрение правок продолжиться в заданном темпе, то на рассмотрение всех поправок уйдёт несколько пленарных недель, информирует enovosty.com/news.

Нардеп не исключил дополнительных рабочих дней в Верховной Раде в связи с этим.

Кроме того, Сольский затруднился спрогнозировать дальнейший сценарий развития событий, как и то, стоит ли ожидать ускоренного рассмотрения многочисленных правок в надежде на то, что некоторые коллеги по парламенту не будут настаивать на обсуждении своих поправок и снимут их с рассмотрения.

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На вопрос журналистов относительно предоставления права иностранным банкам владеть украинской землей, которая выступает залогом в случае не погашенного кредита, Сольский подтвердил, что такая норма действительно предусматривается в законе.

В свою очередь, он акцентировал внимание журналистов на том, что банковская система Украины сформировалась таким образом, что львиную долю в банковском секторе страны представляют именно зарубежные банковские институты. И если фермер предложит под залог кредита свой земельный участок, банк, безусловно, согласится на этот вид гарантии погашения кредита.

В свою очередь, Сольский отметил, что банки смогут удерживать землю в своей собственности не более двух лет, но впоследствии, если земля не будет продана, она подлежит конфискации.

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Правда механизм конфискации и изъятия земельных активов не прописан должным образом в данном законе. Как утверждает депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, именно эта норма закона кажется ей наиболее спорной, а также то, что, по сути, нет четкого алгоритма и механизма конфискации земли у банков в случае их отказа продать ее в двухгодичный термин.

Кроме того, Сольский уточнил, что банки обязаны будут продать землю только украинским гражданам. А если речь идёт о юридических лицах, то конечный бенефициар должен быть гражданином Украины.