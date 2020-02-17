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«Роковая ошибка»: Сергей Власенко предупредил, чем грозит приватизация Укроборонпрома во время войны (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Роковая ошибка»: Сергей Власенко предупредил, чем грозит приватизация Укроборонпрома во время войны (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Власенко, после Согласительного совета Верховной Рады, рассказал, почему на Мюнхенской конференции по безопасности без Украины решали конфликт на Донбассе, а также, кто, зачем и почему распродаёт с молотка украинские стратегические предприятия оборонного комплекса в период войны.

«Роковая ошибка»: Сергей Власенко предупредил, чем грозит приватизация Укроборонпрома во время войны (ВИДЕО)

Сергей Власенко убеждён, что антиукраинский документ, опубликованный на Мюнхенской конференции по безопасности 2020, который предполагает 12 шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, и который был разработан без участия украинской стороны, появился в следствии отсутствия у Президента Украины Владимира Зеленского четкой и понятной стратегии относительно возвращения в состав Украины оккупированных Донбасса и Крыма. , информирует enovosty.com/news.

Вместо четкой и последовательной стратегии, убеждён Власенко, власть демонстрирует непоследовательность, различные по своей сути и смыслу публичные заявления госчиновников, которые часто противоречат друг другу.

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Все это только усугубляет, по убеждению Власенко, ситуацию и является сигналом для западных партнёров об отсутствии стратегического понимания и реального плана действий у украинской власти в разрешении ситуации на Востоке страны.

Кроме этого Власенко упомянул и о заявлении президента Зеленского на Мюнхенской конференции, который попросил западных коллег не называть Украину страной с высоким уровнем коррупции. В связи с этим Власенко выразил удивление, напомнив Президенту: «Наверное Президенту известно нечто иное, в отличие от граждан Украины относительно уровня коррупции в стране. Наверное Президент не ходит в суды, не сталкивается с правоохранительными органами и органами государственной власти и управления».

По мнению Власенко, коррупции в органах госуправления Украины не стало меньше. Так, по мнению нардепа, Министерство экономики и сельского хозяйства находится якобы всецело под внешним управлением.

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Власенко упомянул министра экономики, а также его заместителя, которые, по мнению нардепа, активно лоббируют вопросы, связанные с открытием рынка земли.

Власенко напомнил, что замминистра по вопросам аграрной политики до работы в министерстве возглавлял один из элитных аграрных клубов, куда входили крупнейшие агрохолдинги страны.

По мнению Власенко эти и многое другие факторы являются прямым доказательством конфликта интересов и коррупционной составляющей, которой, по мнению, нардепа, грешит и господин Сольский, глава профильного земельного комитета, который является одним из совладельцев крупнейшей аграрной компании, в аренде у которой — десятки тысяч гектаров сельхозземель.

В завершении Власенко коснулся вопроса приватизации крупнейших предприятий оборонного комплекса, заявив, что в период войны продажа подобного рода стратегических объектов страны крайне необдуманная мера, больше напоминающая коррупцию, нежели взвешенный государственный подход.

«Среди объектов, которые будут подлежать приватизации — предприятия из состава Укроборонпрома. Это, непосредственно, ремонтные предприятия и предприятия, которые занимаются выпуском оружия, которые должны, за логикой нормального государственного деятеля, обеспечивать украинскую армию во время войны. Но вместо этого их хотят приватизировать», — возмутился Власенко.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 14

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