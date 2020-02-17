«Роковая ошибка»: Сергей Власенко предупредил, чем грозит приватизация Укроборонпрома во время войны (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Роковая ошибка»: Сергей Власенко предупредил, чем грозит приватизация Укроборонпрома во время войны (ВИДЕО) «Роковая ошибка»: Сергей Власенко предупредил, чем грозит приватизация Укроборонпрома во время войны (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Власенко, после Согласительного совета Верховной Рады, рассказал, почему на Мюнхенской конференции по безопасности без Украины решали конфликт на Донбассе, а также, кто, зачем и почему распродаёт с молотка украинские стратегические предприятия оборонного комплекса в период войны.

Сергей Власенко убеждён, что антиукраинский документ, опубликованный на Мюнхенской конференции по безопасности 2020, который предполагает 12 шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, и который был разработан без участия украинской стороны, появился в следствии отсутствия у Президента Украины Владимира Зеленского четкой и понятной стратегии относительно возвращения в состав Украины оккупированных Донбасса и Крыма. , информирует enovosty.com/news.

Вместо четкой и последовательной стратегии, убеждён Власенко, власть демонстрирует непоследовательность, различные по своей сути и смыслу публичные заявления госчиновников, которые часто противоречат друг другу.

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Все это только усугубляет, по убеждению Власенко, ситуацию и является сигналом для западных партнёров об отсутствии стратегического понимания и реального плана действий у украинской власти в разрешении ситуации на Востоке страны.

Кроме этого Власенко упомянул и о заявлении президента Зеленского на Мюнхенской конференции, который попросил западных коллег не называть Украину страной с высоким уровнем коррупции. В связи с этим Власенко выразил удивление, напомнив Президенту: «Наверное Президенту известно нечто иное, в отличие от граждан Украины относительно уровня коррупции в стране. Наверное Президент не ходит в суды, не сталкивается с правоохранительными органами и органами государственной власти и управления».

По мнению Власенко, коррупции в органах госуправления Украины не стало меньше. Так, по мнению нардепа, Министерство экономики и сельского хозяйства находится якобы всецело под внешним управлением.

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Власенко упомянул министра экономики, а также его заместителя, которые, по мнению нардепа, активно лоббируют вопросы, связанные с открытием рынка земли.

Власенко напомнил, что замминистра по вопросам аграрной политики до работы в министерстве возглавлял один из элитных аграрных клубов, куда входили крупнейшие агрохолдинги страны.

По мнению Власенко эти и многое другие факторы являются прямым доказательством конфликта интересов и коррупционной составляющей, которой, по мнению, нардепа, грешит и господин Сольский, глава профильного земельного комитета, который является одним из совладельцев крупнейшей аграрной компании, в аренде у которой — десятки тысяч гектаров сельхозземель.

В завершении Власенко коснулся вопроса приватизации крупнейших предприятий оборонного комплекса, заявив, что в период войны продажа подобного рода стратегических объектов страны крайне необдуманная мера, больше напоминающая коррупцию, нежели взвешенный государственный подход.

«Среди объектов, которые будут подлежать приватизации — предприятия из состава Укроборонпрома. Это, непосредственно, ремонтные предприятия и предприятия, которые занимаются выпуском оружия, которые должны, за логикой нормального государственного деятеля, обеспечивать украинскую армию во время войны. Но вместо этого их хотят приватизировать», — возмутился Власенко.