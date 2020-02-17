«Идём в никуда»: Вадим Рабинович о результатах работы Кабмина Гончарука (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Идём в никуда»: Вадим Рабинович о результатах работы Кабмина Гончарука (ВИДЕО) «Идём в никуда»: Вадим Рабинович о результатах работы Кабмина Гончарука (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Вадим Рабинович, после заседания Согласительного совета Верховной Рады, поделился своими прогнозами относительно рассмотрения закона о рынке земли на этой сессионной неделе, рассказал, почему недоволен работой Кабмина Гончарука и стоит ли ждать быстрого урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Вадим Рабинович убеждён, что быстрого рассмотрения правок к закону о рынке земле не будет. По его мнению, «Слуги народа» не будут рисковать и стремиться идти в обход регламента и процедуры. Более того, нардеп надеется, что за длительный период рассмотрения правок, ситуация в внутри монобольшинства может в корне измениться. , информирует enovosty.com/news.

Рабинович рассказал журналистам, что партией ОПЗЖ ведется активная работа в регионах Украины, на встречах люди высказываются категорически против закона о земле в нынешней его редакции.

Рабинович также не оставил без внимания Кабмин, отчёт о работе которого на этой неделе должен презентовать премьер-министр Алексей Гончарук в стенах Верховной Рады.

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«Есть закон Украины, согласно которому правительство через 45 дней после окончания календарного года должен отчитаться нам о своих успехах. В этот термин правительство Гончарука не отчиталось, оно не в состоянии ответить ни на один вопрос. Например, что на сегодняшний день ВВП катастрофически падает и уже ни о каком росте экономики речь не идёт», — посетовал нардеп.

Кроме того, на брифинге Рабинович затронул тему урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, выразив уверенность, что нынешней власти, в лице Президента Зеленского, войну необходимо прекращать в кратчайшие сроки. Нардеп высказал несогласие со словами Президента относительно пятилетнего термина для урегулирования ситуации на Востоке.

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«Слушаю Президента, который говорит, что через пять лет мы закончим с войной. Ну, так нельзя! Мы говорили о том, что мы закончим войну сейчас. Что, пусть десятки и сотни людей погибнут, а тогда закончим войну?», — эмоционально посетовал Рабинович.