Заявление премьера Гончарука об отставке — банальный политический пиар, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Заявление премьера Гончарука об отставке - банальный политический пиар, - Ирина Верещук (ВИДЕО) Заявление премьера Гончарука об отставке - банальный политический пиар, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук выразила надежду, что сегодняшнее заявление премьера Гончарука об отставке — это не просто политический пиар, а обдуманное и взвешенное решение.

Сомнения относительно серьёзности намерений премьера уйти в отставку вызвало у Верещук отсутсвие данного заявления в секретариате Верховной Рады, что грубо нарушает закон и утверждённую процедуру, — убеждена нардеп, информирует enovosty.com/news.

«Это просто политическое заявление г-на Гончарука и, не дай бог, он это делает исходя из мотивов политического пиара. И не дай бог, он хочет пиариться сегодня на таких политических заявлениях. В данной ситуации не время и не место для пиара. На сегодня он должен был обратиться с заявлением к Верховной Раде, так говорит закон, и такое заявление должно было бы быть, если он действительно хочет уйти в отставку. На сейчас, такое заявление не зарегистрировано в аппарате Верховной Рады», — подытожила Верещук.