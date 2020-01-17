Заявление об отставке Гончарук должен подать в Верховную Раду, а не Президенту, — Святослав Вакарчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Заявление об отставке Гончарук должен подать в Верховную Раду, а не Президенту, - Святослав Вакарчук (ВИДЕО) Заявление об отставке Гончарук должен подать в Верховную Раду, а не Президенту, - Святослав Вакарчук (ВИДЕО)

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Лидер фракции «Голос» Святослав Вакарчук в кулуарах Верховной Рады прокомментировал заявление об отставке премьера Гончарука, высказав удивление в связи с тем, что заявление было подано на имя Президента в обход парламента, напомнив власти, что Украина — это парламентско-президентская республика.

«По человечески, я понимаю его поступок. Единственное, что мне не понятно, почему в парламентско-президентской республике, заявление подаётся Президенту, хотя должно подаваться в Верховную Раду», — отметил Вакарчук, информирует enovosty.com/news.

Но больше всего народного депутата возмутил тот факт, что решение об отставке премьера принимается после обнародования информации в телеграмм каналах.

Вакарчук возмущён, что политические процессы в стране напрямую зависят от неизвестных людей, которые в тот или иной момент «сливают» нужную информацию и манипулируют общественным мнением.

«До каких пор ситуацией в стране, которая, в том числе, и приводит к отставке правительства будут руководить сливные бачки с телеграмм каналов? Что мы за страна, которой руководят несколько циничных персон, которые манипулируют общественным мнением», — возмущённо отметил народный депутат.

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Напомним, за последнее время в украинском сегменте были созданы десятки телеграмм каналов, через которые осуществляются сливы и вбросы компроматов и недостоверной информации с целью манипулирования общественным сознанием украинцев. Большая часть из этих телеграмм каналов управляются людьми из Офиса Президента Украины Владимира Зеленского или партии «Слуга народа». Среди основных держателей самых популярных телеграмм каналов, в СМИ называются зам главы ОП Кирилл Тимошенко, Никита Потураев, Александр Дубинский, Макс Бужанский, Давид Арахамия и проч.