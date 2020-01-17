Заявление Гончарука об отставке — политическая клоунада, — Сергей Соболев (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Соболев убеждён, что заявление об отставке Премьера Гончарука — это политический перфоорманс, который не несёт никаких фактических и юридических последствий, поскольку по закону заявление о сложении полномочий должен рассматривать Парламент, а не Президент.

Сергей Соболев полагает, что основной целью сегодняшнего политического заявления Гончарука об отставке является возможность оправдаться перед Президентом за своё некорректное поведение и оскорбления в его адрес. , информирует enovosty.com/news.

А отсутсвие заявления об отставке в Верховной Раде Украины свидетельствует о нежелании Гончарука покидать свой пост, поскольку только парламент наделён полномочиями проголосовать за эту отставку.

«Я думаю, что основная цель данного политического заявления, с одной стороны, оправдать своё неэтичное поведение, которое, очевидно, а с другой стороны, прикрыться тем, что заявление формально есть, а рассмотреть его нельзя», — заявил Соболев.

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Народный депутат выразил надежду, что у парламентариев всё-таки появится возможность задать все интересующие вопросы Премьеру и он не будут нарушать регламент и приедет в Парламент на традиционную пятничную «Годину запитань до Уряду».

«Ещё час назад ми ждали Правительство и хотели услышать его отчёт, а также задать вопросы об авиакатастрофе в Иране и вопрос относительно зарплат и премий членам правительства, к сожалению, никого из правительства ва нет. Именно поэтому наша фракция потребовала перерыв. Сейчас выяснилось, что в экстренном порядке будет приглашено правительство, поскольку они не имеют право нарушать регламент», заявил Сергей Соболев.

Напомним, Сегодня Премьер Министр Украины Алексей Гончарук с опозданием, но все таки прибыл в Верховную Раду Украины, выступил с трибуны с речью о достижениях его команды, пожелав им удачи и реализации всех ранее намеченных планов и, не дождавшись вопросов народных депутатов, покинул парламент.

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На вопросы депутатов отвечал министр иностранных дел Вадим Пристайко.