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В Конгрессе США готовят важный законопроект по Украине

Главная » Последние новости » Политические новости » В Конгрессе США готовят важный законопроект по Украине
 
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В Соединенных Штатах готовят законопроект в поддержку украинского народа

Американский конгресс сейчас готовит законопроект, который является очень важным для Украины. Его внесла «группа поддержки» нашей страны в Палате представителей от имени четырёх конгрессменов от разных штатов, информирует enovosty.com/news.

В тексте законопроекта говорится о том, что пока буквально на глазах рушится демократия Российской Федерации, когда лидер Кремля Владимир Путин захватывает власть в стране, украинцам нужно продолжать непростой путь по усилению институтов демократии. Конгрессмены США поприветствовали достижения и устойчивость украинцев в условиях агрессии со стороны РФ. В тексте подчеркнули, что успехи демократического Украинского государства должны усилить интересы нацбезопасности Соединенных Штатов во всём мире.

Политики, которые стали инициаторами данного законопроекта, заявили о том, что рады представить двухпартийную резолюцию, которая подтверждает поддержку Соединенными Штатами Америки народа Украины и демократического направления, свободного от преступного влияния со стороны России.

Напомним, ранее в США признали, что замораживание помощи для Киева было незаконно.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 381

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