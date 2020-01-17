Скандальные изменения в налоговый кодекс окончательно убьют экономику, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко убеждён, что скандальный законопроект об изменениях в налоговом кодексе окончательный убьет экономику Украины.

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за скандальный законопроект 1210, который предусматривают нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, повышение лимитов для ФОПов и в том числе, повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды, информирует enovosty.com/news.

«Так, согласно новых правок к Налоговому кодексу, налоговая служба наделяется беспрецедентными правами, фактически вводится абсолютная фискализация, а также легализируется презумпция вины налогоплательщика и вместо того, чтобы написать понятные правила игры, уничтожается все, что хоть как-то работало», — посетовал Гончаренко.

На замечание журналистов, что такие нововведения попросту убьют добывающую отрасль, Гончаренко заметил, что это скажется абсолютно на всех отраслях экономики, к сожалению, не позитивным образом.

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Алексей Гончаренко отдельно остановился на металлургической отрасли, отметив, что это тот локомотив , который способен тянуть экономику нашей страны вперёд.

Посетовав, что на сегодняшний день не существует ни программы развития этой отрасли, а также нет внутренней поддержки потребления металла, хотя все эти программы обязан разрабатывать Кабмин и профильное министерство.

«Вместо этого проводится тотальная фискализация. Естественно, если ты бьешь по металлургической отрасли, которая является экспортно ориентированной и обеспечивает до 50% экспортной валютной выручки государства, вполне вероятно, что это ударит по экономике и курсу национальной валюты. А самое главное, это ударит по рабочим местам и тысячи людей потеряют работу», — убеждён народный депутат.

Вместо разработки долгосрочной стратегии развития с понятными прозрачными налоговыми обязательствами, власть все жёстче стремится навязать непосильные налоговые обязательства.

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«Вместо разработки стратегии, они вносят законопроект, который убивает все окончательно и через рентные платежи и через фискальную систему, и через механизм вывода денег, в том числе, и на инвестиционные программы, и через права фискальных инспекторов», — заявил Гончаренко.

На вопрос журналистов о последствиях данного закона Алексей Гончаренко ответил: «К каким последствиям это приведёт? К тому, что та экономика, которую и так « ухандохали», если говорить терминами Гончарука, «ухандохают» ещё больше», -подчеркнул нардеп.