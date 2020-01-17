Рабинович призвал парламент немедленно отправить премьера Гончарука в отставку (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Вадим Рабинович прокомментировал резонансное обнародование аудиозаписи с голосом якобы премьер-министра Гончарука, в также предложил парламенту отравить его в отставку.

Вадим Рабинович возмущён не только содержанием самого разговора и уровнем дискуссии Гончарука, сколько бездействием спецслужб и их ненадлежащей работой, которая, по мнению нардепа, угрожает национальной безопасности страны, информирует enovosty.com/news.

«Надо вызвать СБУ и спросить, каким образом в могучей европейской стране каждый человек может прослушивать кабинет премьер-министра. Чем, тогда они вообще занимаются, какая система защиты нашей государственности и наших тайн? Что вообще происходит?» — возмущённо заявил народный депутат.

Кроме того Вадим Рабинович отдельно остановился и на предмете самой дискуссии первых лиц страны, отметив печальный факт, что премьер-министр признаёт свою несостоятельность и непрофессионализм, а также отсутсвие дальнейшей стратегии развития страны.

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На комментарий журналистов относительно невозможности отставки Гончарука в связи с годичным иммунитетом, Рабинович предложил парламенту единогласно проголосовать за отставку Кабмина.

«Иммунитет от чего? Это год мы даём ему возможность работать. Но если премьер-министр на второй день начинает убивать страну, мы что, должны сидеть и ждать 364 дня, когда это закончиться? У нас есть парламент, парламент в состоянии проголосовать и снять иммунитет с Гончарука», — предложил народный депутат.

В завершении брифинга Вадим Рабинович пообещал свою всестороннюю поддержку Президенту Зеленскому, если тот поддержит его инициативу и отправит в отставку Кабмин во главе с премьером.

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