Программа развития Украины правительства Гончарука оказалась фейком, — Александр Дубинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Программа развития Украины правительства Гончарука оказалась фейком, - Александр Дубинский (ВИДЕО) Программа развития Украины правительства Гончарука оказалась фейком, - Александр Дубинский (ВИДЕО)

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Народный депутат партии «Слуга народа» Александр Дубинский сегодня в кулуарах Верховной Рады рассказал, какими качествами должен обладать новый премьер и почему программа развития Гончарука — фейк.

Нардеп позитивно воспринял новость об отставке премьера, рассказав, каким должен быть новый премьер и какие ошибки нынешнего правительства необходимо учесть.

«Мы с вами «съели» какую-то презентацию нарисованную с абсолютно фейковыми показателями роста, поступлений, доходов, издержек, которые полностью не отвечают действительности. , информирует enovosty.com/news.

Новый премьер должен прийти с реальном программой, в которой пошагово будет расписано, что нам необходимо делать.

И с точки зрения реформирования законодательства, и с четким пониманием, какие законы надо принимать в парламенте с тем, чтобы выполнять эту программу правительства, а также дорожную карту и для самого Правительства для реализации этой самой программы», — рассказал Дубинский.

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Отдельно народный депутат остановился на проблеме дефицита государственного бюджета, который на сегодняшний день составляет 87 млрд грн.

По мнению Дубинского, это колоссальная сумма, которая повлечёт за собой серьезные последствия для экономики.

«Это огромная сумма и новому премьеру будет очень сложно перекрыть эту дыру в бюджете и найти резервы, чтобы покрыть эту разницу между доходами и расходами. Так, Национальный банк уже перечислил наперёд свой доход в госбюджет. Они напечатали деньги и перечислили в бюджет. Нафтогаз перечислил наперёд. Другими словами, тех резервов от Национального банка и от НАК Нефтегаза уже нет. Надо искать или новые пути наполнения бюджета, или проводить его секвестр, (сокращение ранее запланированных расходов — прим. ред.). За счёт чего — это тоже большой вопрос, поскольку сокращение бюджета в нынешних условиях повлечёт за собой закрытие целых отраслей экономики и безработицу», — подчеркнул нардеп.

Дубинский предположил, что именно по причине предстоящего падения экономики, обвала курса гривны, а также последующих массовых сокращений персонала, нынешняя власть и пытается протянуть новый трудовой кодекс, потому что правительство хочет в предверии кризиса облегчить возможность для работодателей увольнять сотрудников, — убежден нардеп.

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