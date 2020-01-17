Отставка Гончарука свидетельствует о кризисе внутри партии власти, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Отставка Гончарука свидетельствует о кризисе внутри партии власти, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) Отставка Гончарука свидетельствует о кризисе внутри партии власти, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутата от партии «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал о кризисе в «Слуге народа», а также почему нынешнему премьеру Гончаруку пора в отставку.

Алексей Гончаренко удивлён, что заявление об отставке премьера было спровоцировано исключительно нелестными высказываниями в адрес президента Зеленского. Хотя, по мнению нардепа, именно оценка работы Кабмина и его непрофессионализм, который привёл к кризису в экономике, и должен быть основным мотиватором отставки Премьера. , информирует enovosty.com/news.

«В стране падение промышленного производства как в войну, бюджетная дыра в 100 млрд грн, заморожены выплаты военнослужащим, учителям, минимальная пенсия. При этом за подписью Гончарука осуществляются баснословные выплаты министрам в госсекторе. Чиновники получают баснословные зарплаты, в то самое время, когда люди думают какие заплатки себе на одежду поставить, потому что новую одежду купить не могут. Но всех это не смущало, все было отлично, Гончарук был супер технократом ровно до тех пор, пока Гончарук не сказал, что у Зеленского туман в голове и пустота. После этого, к нему сразу появились вопросы», — заявил нардеп.

Алексей Гончаренко убеждён, что отставка премьера продемонстрировала кризис внутри партии власти и только время покажет, чем это закончится для партии «Слуга народа» и для страны в целом.

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