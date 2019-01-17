«Он любит жизнь»: Названы главные страхи Путина в случае масштабного наступления в Украине

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Российский президент на самом деле прекрасно понимает все риски, связанные с открытой войной против Украины

Советник президента Украины Владимир Горбулин в интервью украинскому изданию рассказал о том, почему российский президент Владимир Путин на самом деле не пойдет на полномасштабную эскалацию военного конфликта с Украиной. Для этого есть три железных аргумента. Дело в том что глава российского государства на самом деле хорошо осознает, что открытая война станет концом не только для Украинского государства, но и для остального мира. Это ему не подходит, так как Путин на самом деле большой жизнелюб. Президент РФ ездит на дорогом авто, занимается рыбалкой на Байкале, летает на истребителях и не бросил дзюдо. Он любить себя и свою жизнь, потому не будет рисковать ею, ввязываясь в большую войну, которая вполне может закончиться крахом не только его, но и всего земного шара, информирует enovosty.com/news.

Также, Владимир Горбулин называет ещё один важный аргумент. Это — атомные электростанции, расположенные на территории Украины. К тому же, Ростовская и Курская станции находятся близком, потому это может стать реально огромной катастрофой. Тем более, что Владимир Путин знаком с катастрофическими последствиями Чернобыльской трагедии.

Третий аргумент советника президента — возможность перебоев газового транзита в Европу. Путин не может напасть на Украину и постоянно пытается построить «северные потоки», так как в случае войны энергосистеме конец и европейцы останутся без голубого топлива.