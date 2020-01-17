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«Коней на переправе не меняют», — Давид Арахамия об отставке Гончарука (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Коней на переправе не меняют», - Давид Арахамия об отставке Гончарука (ВИДЕО)
 
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Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал заявление об отставке Алексея Гончарука и опроверг слухи о влиянии группы Коломойского на обнародование аудиозаписей, а также рассказал почему заявление об отставке было подано Президенту Зеленскому, а не в украинский Парламента.

Давид Арахамия убеждён, что отставка Кабмина — это очень болезненный и ощутимый удар по экономическим процессам в стране. , информирует enovosty.com/news.

Народный депутат считает, что команда Президента Зеленского реализует все намеченные планы и проекты и движется в правильном направлении.

По мнению нардепа, у Кабмина есть четкая программа действий и бюджет под эту программу. И сейчас разрушать такую слаженную и профессиональную команду крайне рискованный шаг для страны.

Давид Арахамия не теряет надежды, что Алексей Гончарук и Президент смогут прийти к компромиссу и договориться.

«Я считаю, что они найдут компромиссное решение и будут дальше вместе работать. Мы ведь одна команда, у нас нет подковерных договорённостей и интриг. Я пригласил г-на Гончарука, пусть он встретится с нашей фракцией и поговорит. В общем, я настроен оптимистично», — заявил Арахамия.

На вопрос журналистов от том, что в случае, если Президент Зеленский не поддержит отставку Гончарука, есть ли шанс всё-таки увидеть заявление об отставке в парламенте, Арахамия ответил отрицательно, отметив, что в таком заявлении в парламент нет никакого смысла.

«Это личные взаимоотношения между Президентом и Премьером. А мы, как партия президента, будем всегда на стороне Президента. И это надо всем понимать», — заявил Арахамия.

На возражение журналистов, что Украина — это парламентско-президентская республика, Арахамия ответил: «У нас наивысший уровень доверия к Президенту. И в этом вопросе мы будем к нему прислушиваться».

Также Давид Арахамия прояснил ситуацию, почему вопреки закону Украны и соответствующей процедуре, заявление об отставке было подано Президенту, а не парламенту. Народный депутат честно ответил, что это он посоветовал Гончаруку поступить подобным образом, предварительно заверив, что фракция «Слуга народа» это поддержит.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 186

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