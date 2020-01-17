Качура раскрыл всю правду об отставке премьера Гончарука (ВИДЕО)
Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура убеждён, что никакого нарушения закона нет в том, что заявление об отставке Гончарука после «кассетного скандала» на имя спикера Верховной Рады Украины Разумкова находится сейчас в кабинете Президента Зеленского.
«С этической точки зрения правильно, что заявление на имя Разумкова сейчас находится в офисе Президента. Это исключительно вопрос этики. Это не юридический вопрос. Я считаю, что он поступил по-мужски и правильно, когда это сделал», — отметил нардеп, информирует enovosty.com/news.
Также Александр Качура заверил журналистов, что партия «Слуга Народа» поддержит любое решение президента Зеленского в отношении Гончарука и окончательное решение об отставке премьера остаётся исключительно за ним.
«Поскольку президент Украны Владимир Зеленский является нашим политическим лидером и наша политическая партия сформировала нынешнее правительство, то абсолютно этично и правильно, чтобы именно Зеленский принял решение по этому вопросу», — подчеркнул отметил Качура.
Читайте: Заявление об отставке Гончарук должен подать в Верховную Раду, а не Президенту, - Святослав Вакарчук (ВИДЕО)