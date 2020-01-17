Азартные заведения теперь можно будет открывать даже в жилых домах, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Азартные заведения теперь можно будет открывать даже в жилых домах, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО) Азартные заведения теперь можно будет открывать даже в жилых домах, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на брифинге в Верховной Раде рассказала о своих опасениях в связи с принятым в первом чтении закона о легализации игорного бизнеса.

Лидер партии «Батькивщина» убеждена, что данный законопроект дает зелёный свет для легализации и открытия игорных залов для азартных игр не только в гостиницах, но и в жилых домах, вблизи школ, детских садов и других учебных заведений, в торговых центрах, что будет способствовать массовой вовлечённости украинцев в игорный бизнес. , информирует enovosty.com/news.

Тимошенко также объяснила, как власть планирует наполнять бюджет страны за счёт данного закона. Так, по мнению лидера «Батькивщина» для того, чтобы бюджет получил порядка 4 млрд грн от игорного бизнеса, население Украины должно потратить/проиграть в азартных заведениях порядка 40 млрд грн.

«Убеждена, что проиграют эту сумму не самые богатые люди в нашей стране. Проиграют наиболее уязвимые и бедные украинцы. А это значит, что Президент Украины Владимир Зеленский, инициировав принятие данного закона, запустил процедуру «снятия» с украинцев 40 млрд грн для получения прибыли теми делками, которые будут стоять за открытием игорных залов и букмекерских контор в Украине», — заявила Тимошенко.

В подтверждение своих слов, нардеп привела пример Германии, где ещё в 2008 году былы запрещены в онлайн режиме азартные игры. Такой шаг, по ее словам, был необходим, поскольку Германия прислушалась к рекомендациям ВОЗ. Эта международная организация определила, что лудомания (игровая зависимость — прим. ред.) намного сильнее негативным образом влияет на сознание людей и их психическое здоровье нежели наркомания и алкоголизм.

Как отметила Тимошенко, ссылаясь на данные все той же Всемирной Организации Здоровья, потенциально каждый второй житель планеты может быть подвержен лудомании.

«Вы знаете, что когда надо уничтожить нацию окончательно, надо ее споить, надо ее накормить наркотиками и бросить в психоз игорного бизнеса. Сегодня запущен механизм окончательного добивания украинской нации. И сейчас на подходе стоит закон о легализации марихуаны и лёгких наркотиков. И все это делается, как утверждает наш Президент, «для украинского блага», — заявила нардеп.

Подытожила свой брифинг Юлия Тимошенко призывом к украинскому обществу высказать свою гражданскую позицию с тем, чтобы во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса не был принят.