Гончарук говорит, что внутри его команды хотят посеять раздор, — Reuters
Алексей Гончарук сказал, что в отношении правительства осуществляется большое количество манипуляций и информационных атак, а их целью является посеять раздор и недоверие внутри команды
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что осуществлялись попытки посеять недоверие и раздор внутри его правительства. Об этом сообщает Наталия Зинетц в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.
Выступая перед депутатами Верховной Рады, Гончарук сказал, что он пришел во власть для того, что менять страну. А пришел он благодаря Владимиру Зеленскому. Гончарук подчеркнул, что он очень уважает Зеленского и важно иметь 100%-ое доверие внутри команды.
Премьер-министр сказал, что в отношении правительства осуществляется большое количество манипуляций и информационных атак, а их целью является посеять раздор и недоверие внутри команды
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Зеленский не принял отставку Гончарука и решил «дать ему шанс».
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