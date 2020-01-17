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Гончарук говорит, что внутри его команды хотят посеять раздор, — Reuters

Главная » Последние новости » Политические новости » Гончарук говорит, что внутри его команды хотят посеять раздор, - Reuters
 
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Алексей Гончарук сказал, что в отношении правительства осуществляется большое количество манипуляций и информационных атак, а их целью является посеять раздор и недоверие внутри команды

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что осуществлялись попытки посеять недоверие и раздор внутри его правительства. Об этом сообщает Наталия Зинетц в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Выступая перед депутатами Верховной Рады, Гончарук сказал, что он пришел во власть для того, что менять страну. А пришел он благодаря Владимиру Зеленскому. Гончарук подчеркнул, что он очень уважает Зеленского и важно иметь 100%-ое доверие внутри команды.

Премьер-министр сказал, что в отношении правительства осуществляется большое количество манипуляций и информационных атак, а их целью является посеять раздор и недоверие внутри команды

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Зеленский не принял отставку Гончарука и решил «дать ему шанс».

Читайте: Зеленский не принял отставку Гончарука


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 47

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