РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

16.12.2019 г.
19:11Завтра Верховная Рада рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
18:31Международные стандарты для азартных игр предусмотрены только в законопроекте №2285-2, - эксперт
16:52Тимошенко: «Батькивщина» вместе с аграриями и профсоюзами объявили о бессрочном протесте против рынка земли (ВИДЕО)
11:16Перемирие на Донбассе: Названы важные даты
11:14В МИД не исключают возобновления железнодорожного сообщения с ОРДЛО
10:14Климкин рассказал, какие города нужны Путину
10:12Конгресс встал на защиту украинцев: У Трампа готовят наказание для Путину
Все политические новости

Аналитика

16.12.2019

Американские санкции против «Северного потока»: лучше меньше, чем ничего

Американские санкции против «Северного потока»: лучше меньше, чем ничего
Одобрение более чем двумя третями Палаты представителей США санкций против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2», вызвало смешанные ...
13.12.2019

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против "Северного потока-2"

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против Северного потока-2
Украина и Грузия договорились создать стратегический Совет, по делу Шеремета проходят суды, а в Кабинете министр Украины оценили вероятность падения ...
12.12.2019

Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев

Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев
С самого начала было очевидно, что пришедшая к власти в правительстве грантоедская публика, называющая себя либертарианцами, то есть сторонниками крайней ...

Последние новости

16.12.2019 г.
19:58 Верховный Суд вынес решение по УПЦ МП
19:43 В Харькове водитель снес пешеходов на переходе: подробности
19:26 На Киевщине полицейские задержали банду преступников во время нападения на предпринимателя
19:11 Завтра Верховная Рада рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
18:51 Reuters: В Иране во время акций протеста было убито 304 человека
18:31 Международные стандарты для азартных игр предусмотрены только в законопроекте №2285-2, - эксперт
18:28 Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев
18:22 В Украине планируют ввести двойное гражданство: подробности
17:56 В Украине отменили лишние проверки «непродовольственного» бизнеса
17:54 6375 мегатонн углекислого газа в атмосфере: все лесные пожары на Земле в 2019 (ВИДЕО)
17:20 В Кении запустили крупнейшую солнечную электростанцию в Восточной Африке (ФОТО)
17:08 The Economist: Россия тихо захватывает Молдову
16:56 В Китае успешно испытали автономное грузовое судно
16:52 Тимошенко: «Батькивщина» вместе с аграриями и профсоюзами объявили о бессрочном протесте против рынка земли (ВИДЕО)
16:27 Нацбанк вводит новые меры по удешевлению кредитов
16:03 Глава Кипрской церкви осудил РПЦ за критику церквей, которые признали автокефалию ПЦУ
15:52 Google обновил карту зарядных станций для электромобилей
15:48 «Хрестовий похід» проти «Північного потоку»: як будуть діяти американські санкції
15:31 На Донбассе зенитчики провели учения по уничтожению вражеских беспилотников и бронетехники
15:04 Мы стоим на пороге глобальных изменений, - Алексей Кущ
15:00 Специалисты назвали б/у автомобили, на которые стоит обратить внимание в 2020 году
14:40 Сотрудник банка в США украл $88 тысяч и глупо выдал себя
14:20 Мечта любого дачника: украинец переделал вездеход на автомобиль для копания картошки (ФОТО)
14:00 ВВС США провели испытания революционной беспилотной авиационной системы
13:50 В Украине резко вырос уровень безработицы - Госстат
13:40 В Украине могут разрешить иметь 2 паспорта
13:20 На Тернопольщине произошло тройное ДТП с участием школьного автобуса (ФОТО)
13:07 2019 год стал особенно активным годом для НЛО, посещающих Землю - New York Post
13:00 Удивил всех: Кейт Миддлтон рассказала, каким было первое слово ее младшего сына
12:48 Европа отрезвила РФ своей позицией по Крыму
12:45 Мининфраструктуры придумало новую схему для "евробляхеров": подробности
12:30 Новый стелс-бомбардировщик ВВС США находится в стадии строительства
12:18 Важно разделить вопросы: Посол Литвы поделился опытом о рынке земли
12:15 В Украину привезли Вифлеемский огонь мира: что с ним будут делать (ФОТО)
12:00 Украина попала в рейтинг самых могущественных держав мира
11:39 В Украине стало больше яиц, но меньше молока
11:38 "Эй, Sirі, это наши секреты!"- сотрудники прослушивают обычных клиентов Apple
11:33 Оператор Северного потока-2 решил обогнать санкции
11:16 Перемирие на Донбассе: Названы важные даты
11:14 В МИД не исключают возобновления железнодорожного сообщения с ОРДЛО
10:14 Климкин рассказал, какие города нужны Путину
10:12 Конгресс встал на защиту украинцев: У Трампа готовят наказание для Путину
10:09 Во сколько украинцам обойдется новогодний стол-2020
10:04 США и Китай договорились о перемирии в торговой войне
09:31 Надежный способ: У Зеленского придумали, как улучшить отношения с Трампом, - The New York Times
09:29 Эксперт рассказал, как существенно снизить цены на газ
09:10 Дважды был отравлен: Адвокат Трампа сделал сенсационное заявление об Украине
09:06 Десятки тысяч украинцев остались без субсидий
09:00 Рынок труда в Украине: Названы самые популярные и высокооплачиваемые профессии года
08:37 Цель была другая: Москва убила Шеремета случайно и использовала для статистики, - мнение
08:17 Украина и НАТО: Полковник ВСУ рассказал, чем Украина так полезна Альянсу
08:00 В Суммах сильно избили депутата от "Слуги народа". Детали происшествия
07:50 Эксперты определили ТОП-5 самых быстрых автомобилей
07:30 ВМС США показали, как прямо в море авианосец Theodore Roosevelt проводит дозаправку (ФОТО)
07:15 Индийская компания собирается платить немаленькие деньги за сон на рабочем месте
07:00 Очки легендарного Джона Леннона продали за огромную сумму (ФОТО)
06:50 iPad, Tesla, Raspberry Pi: журнал Time назвал главные гаджеты десятилетия
06:10 Судьба Курильских островов: обострение отношений России и Японии
05:45 Погода в столице: утром сильный туман - советы водителям
00:24 Кардиолог назвал простые способы защитить себя от болезней сердца
Все новости »
Акция холодильник daewoo side by side доставка по России
Распродажа samsung rl63gcbvb холодильник eldorado.ru
Скидки холодильники side by side lg интернет-магазин

Завтра Верховная Рада рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Завтра Верховная Рада рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады рассказал каким будет новый законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине, который планируют рассмотреть уже завтра, куда с украинских улиц переедут игральные автоматы, где будут находится официально работающие казино и каким образом государство будет бороться с игорной зависимостью украинцев.

Уже завтра, Верховная Рада в первом чтении рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине, информирует enovosty.com/news.

По словам Арахамии, сегодня 95% игорного бизнеса находится в тени. В «серую» работает лишь 5% рынка. А вот легально работающего игорного бизнеса в Украине и вовсе нет. При этом, как отмечает нардеп, оборот в этом бизнесе составляет порядка 2,5-3 млрд долларов в год.

«Много украинцев раздражает, что в каждом доме есть нелегальные игральные залы, которые посещают и наркозависимые люди, и люди с игровой зависимостью. Рядом, как правило, находятся ломбарды, куда несут ворованные вещи, сдают, и идут играть в игровые автоматы. Чтобы решить эту проблему, мы планируем убрать с улиц игорные залы», — заявил глава фракции.

Читайте: Быстрого экономического роста в Украине не ждите, - Александр Качура (ВИДЕО)

Арахамия анонсировал несколько опций законодательных инициатив в предлагаемом законопроекте.

«Будут казино с дислокацией исключительно в пятизвездочных отелях с большим номерным фондом. Будут разрешены также онлайн казино с официальным лицензированием. Вместе с тем, на серверах Минфина будет установлено специальное программное обеспечение, которое позволит производить мониторинг деятельности онлайн казино. Будут также онлайн ставки на спортивные мероприятия, с такой же системой мониторинга Минфина с помощью соответствующего программного обеспечения», — пояснил Арахамия.

Вместе с тем, по его мнению, наибольшая проблема сейчас в Украине — это залы с игровыми автоматами.

Читайте: Продержался всего день: Сериал "Слуга народа" продержался в эфире РФ один день

Нардеп поделился, что в новом законопроекте найдено решение этой проблемы. Так, планируется размещать залы игральных автоматов в отелях 3*,4*,5*, а также в отдельных помещениях, которые планируется зонировать, размещать вдали от школ, детских садов и т.д.

Ещё одним важным аспектом, по мнению Арахамии, является не только зонирование игровых залов, но и существенное сокращение их количества: с 160 тысяч до 40 тысяч автоматов.

Также будет усилина уголовная ответственность, как для самих владельцев игровых автоматов, так и для правоохранительных органов, в случае отсутствия их реакции на противозаконную игровую деятельность.

«Законодательством будет предусмотрена уголовная ответственность, от трёх до шести лет лишения свободы, за создание нелегальных залов и до 10 лет — для сотрудников правоохранительных органов, подчеркнул Арахамия.

Наряду с этим, в рамках законопроекта, предложено создать единый реестр лиц с игровой зависимостью.

«Будет создан реестр лиц с лудоманией ( игровой зависимостью — прим. ред.). Доступ к этому реестру будут иметь лицензированные операторы и они обязаны будут запретить посещение своих заведений людям с игровой зависимостью. Это — европейская практика», — добавил народный депутат.

Арахимия уточнил, что в реестр можно будет попасть двумя способами: либо самостоятельно внеся себя в реестр, либо человека страдающего лудоманией могут зарегистрировать его члены семьи.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 37

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Американские санкции против «Северного потока»: лучше меньше, чем ничего
Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против "Северного потока-2"
Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев
Итоги дня: Дело Шеремета, формула будущего Украины и скандал с пропагандистами
Быстрого мира не будет: эксперты оценили встречу «нормандской четверки» в Париже
Итоги дня: Судьба санкций, ценовые сюрпризы и жесткая драка в Раде
На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха
Итоги дня: Жесткие курьезы "минских переговоров", польские зарплаты и интересы украинцев
Когда шум утих и пафос развеялся. Итоги Нормандии в Париже
Итоги дня: Встреча нормандской четверки, неожиданное заявление НАТО и забаненый спорт России
Все статьи


Читайте также

В Суммах сильно избили депутата от "Слуги народа". Детали происшествия
 Продержался всего день: Сериал "Слуга народа" продержался в эфире РФ один день
Будет проголосовано: В Украине рассказали, что нужно для решения "самого острого вопроса" Донбасса
 Знатный махач: Такой драки нардепов Верховная Рада давно не видела (ВИДЕО)
Сериал «Слуга народа» впервые покажут на российском телевидении
 Рынок земли освободит от крепостного права 7 млн украинцев, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
Быстрого экономического роста в Украине не ждите, - Александр Качура (ВИДЕО)

Армия

Самоходное артиллерийское орудие 120-мм 2С9 "Нона-С"
Миномет 82-мм КБА-48М
Безоткатное орудие Breda Folgore (Италия)
Бронетранспортер LAV III Kodiak (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Сергей
ТАРУТА
Николай
ЧЕЧЕТКИН
Георгий
ТУКА
Виктор
ШАФРАНСКИЙ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Модель появилась на публике в прозрачном платье, чем вызвала ажиотаж в соцсетях (ФОТО) (3223)

Американский эсминец в сопровождении российских военных вошёл в Чёрное море (ФОТО) (3094)

Рынок труда в Украине: Названы самые популярные и высокооплачиваемые профессии года (2840)

Дважды был отравлен: Адвокат Трампа сделал сенсационное заявление об Украине (2788)

Судьба Курильских островов: обострение отношений России и Японии (2536)

Европа отрезвила РФ своей позицией по Крыму (2171)

Специалисты назвали б/у автомобили, на которые стоит обратить внимание в 2020 году (1877)

Климкин рассказал, какие города нужны Путину (1481)

Мининфраструктуры придумало новую схему для "евробляхеров": подробности (1420)

Цель была другая: Москва убила Шеремета случайно и использовала для статистики, - мнение (1376)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Назван украинский город с самой низкой преступностью (7891)

В Украине замечен очередной «король автохамов» (ФОТО) (7124)

Появилось коммюнике по итогам саммита лидеров «Нормандской четверки» в Париже (6429)




Экономические новости youtube

Сергей Соболев



help


bigmir)net TOP 100

Фото недели

Как знаменитости путешествовали в 70-х

Все фото »

 