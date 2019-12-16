Завтра Верховная Рада рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Завтра Верховная Рада рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса, - Давид Арахамия (ВИДЕО) Завтра Верховная Рада рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса, - Давид Арахамия (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады рассказал каким будет новый законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине, который планируют рассмотреть уже завтра, куда с украинских улиц переедут игральные автоматы, где будут находится официально работающие казино и каким образом государство будет бороться с игорной зависимостью украинцев.

Уже завтра, Верховная Рада в первом чтении рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине, информирует enovosty.com/news.

По словам Арахамии, сегодня 95% игорного бизнеса находится в тени. В «серую» работает лишь 5% рынка. А вот легально работающего игорного бизнеса в Украине и вовсе нет. При этом, как отмечает нардеп, оборот в этом бизнесе составляет порядка 2,5-3 млрд долларов в год.

«Много украинцев раздражает, что в каждом доме есть нелегальные игральные залы, которые посещают и наркозависимые люди, и люди с игровой зависимостью. Рядом, как правило, находятся ломбарды, куда несут ворованные вещи, сдают, и идут играть в игровые автоматы. Чтобы решить эту проблему, мы планируем убрать с улиц игорные залы», — заявил глава фракции.

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Арахамия анонсировал несколько опций законодательных инициатив в предлагаемом законопроекте.

«Будут казино с дислокацией исключительно в пятизвездочных отелях с большим номерным фондом. Будут разрешены также онлайн казино с официальным лицензированием. Вместе с тем, на серверах Минфина будет установлено специальное программное обеспечение, которое позволит производить мониторинг деятельности онлайн казино. Будут также онлайн ставки на спортивные мероприятия, с такой же системой мониторинга Минфина с помощью соответствующего программного обеспечения», — пояснил Арахамия.

Вместе с тем, по его мнению, наибольшая проблема сейчас в Украине — это залы с игровыми автоматами.

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Нардеп поделился, что в новом законопроекте найдено решение этой проблемы. Так, планируется размещать залы игральных автоматов в отелях 3*,4*,5*, а также в отдельных помещениях, которые планируется зонировать, размещать вдали от школ, детских садов и т.д.

Ещё одним важным аспектом, по мнению Арахамии, является не только зонирование игровых залов, но и существенное сокращение их количества: с 160 тысяч до 40 тысяч автоматов.

Также будет усилина уголовная ответственность, как для самих владельцев игровых автоматов, так и для правоохранительных органов, в случае отсутствия их реакции на противозаконную игровую деятельность.

«Законодательством будет предусмотрена уголовная ответственность, от трёх до шести лет лишения свободы, за создание нелегальных залов и до 10 лет — для сотрудников правоохранительных органов, подчеркнул Арахамия.

Наряду с этим, в рамках законопроекта, предложено создать единый реестр лиц с игровой зависимостью.

«Будет создан реестр лиц с лудоманией ( игровой зависимостью — прим. ред.). Доступ к этому реестру будут иметь лицензированные операторы и они обязаны будут запретить посещение своих заведений людям с игровой зависимостью. Это — европейская практика», — добавил народный депутат.

Арахимия уточнил, что в реестр можно будет попасть двумя способами: либо самостоятельно внеся себя в реестр, либо человека страдающего лудоманией могут зарегистрировать его члены семьи.