Виталий Кулик: «Санкции ЕС против РФ за оккупацию Крыма оказывают позитивное влияние на деоккупацию территории»

Главная » Последние новости » Политические новости » Виталий Кулик: "Санкции ЕС против РФ за оккупацию Крыма оказывают позитивное влияние на деоккупацию территории" Виталий Кулик: "Санкции ЕС против РФ за оккупацию Крыма оказывают позитивное влияние на деоккупацию территории"

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Послы стран-членов ЕС одобрили продление санкций против России за оккупацию Крыма

С вопросом относительно влияния продления санкций на возможность возврата Крыма “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Центра исследований проблем гражданского общества Виталию Кулику, информирует enovosty.com/news.

Виталий Кулик сообщает, что санкции оказывают позитивное влияние на деоккупацию территории и переговорный процесс

«Поэтому Киеву надо поддерживать и всячески инициировать дополнительные санкции в отношении России по Крыму и Донбассу. Это тот режим поддержки, который Киеву нужен. Конечно, хотелось бы более широкие санкции в отношении персон Российской Федерации, которые принимали участие в оккупации и аннексии Крыма, а также осуществляют управление оккупированными территориями. Но имеем то, что имеем. Даже тот небольшой объем санкций, который Европейский Союз продлевает — уже хорошо. И каждая капля точит камень», — сообщает Виталий Кулик