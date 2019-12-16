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Тимошенко: «Батькивщина» вместе с аграриями и профсоюзами объявили о бессрочном протесте против рынка земли (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Тимошенко: «Батькивщина» вместе с аграриями и профсоюзами объявили о бессрочном протесте против рынка земли (ВИДЕО)
 
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Парламентская фракция «Батькивщина» совместно с аграриями и профсоюзами начали бессрочную акцию протеста против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли, заявила в понедельник глава партии Юлия Тимошенко.

По ее словам, аграрии уже заблокировали дороги общенационального значения, протестуя против распродажи земли, информирует enovosty.com/news.

«Президент Владимир Зеленский принял окончательное решение продать украинскую сельскохозяйственную землю. Продать, вопреки мировому опыту, несмотря на несогласие 75% людей. Чтобы противостоять такому разбазариванию народного достояния, в Украине создан Национальный штаб защиты родной земли, который начинает всеукраинскую акцию протеста», — отметила Юлия Тимошенко в кулуарах Верховной Рады.

Сегодня стартовала всеукраинская мирная акция протеста против открытия рынка земли. Аграрии уже заблокировали движение по 14-ти автомагистралям общенационального значения, а завтра продолжат блокировать не только основные транспортные магистрали Украины, но и планируют продолжить акцию протеста под стенами Верховной Рады.

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Координирует протестное движение объединение «Штаб защиты земли», в которое вошли аграрные ассоциации, фермеры, волонтеры, лидеры партий, профсоюзы Украины.

Тимошенко отметила, что национальный штаб требует от президента Зеленского снять с рассмотрения все законопроекты — №2178-10, 2194, 2195, открывающие возможность распродажи сельскохозяйственной земли, продлить мораторий на 3 года (законопроект № 2109) на ее продажу, немедленно провести всеукраинский референдум относительно определения воли народа, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

«Все, кто сегодня вошёл в это объединение, будут бороться против продажи с/х земель всеми доступными мирными и конституционными способами», — подчеркнула Тимошенко.

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Нардеп также обратила внимание, на конфликт интересов, главы Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, который является владельцем компании, которой принадлежит более 50 тыс гектаров земли. В связи с этими, Тимошенко потребовав от коллег по парламенту отстранить, или переизбрать действующего главу аграрного комитета ВР.

«Первое заявление которое я сделала на Согласительном совете Верховной Рады — это требование аграриев, чтобы глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, который неоднократно нарушал регламент для того, чтобы «протянуть» законы о продаже земли, должен быть немедленно отстранён от этой должности, поскольку у г-на Сольского существует конфликт интересов. Нардеп от «Слуги народа» имеет в своём управлении более 50 тыс. гектаров земли. А это говорит о том, что он, в том числе, и в своих интересах нарушает Конституцию, закон и регламент, по сути, «ломая» комитет, чтобы протянуть законы о продаже с/х земель», — пояснила лидер «Батькивщины».

Она также отметила, что уже направлены соответсвующие обращения в НАЗК, НАБУ, в регламентный комитет, и в комитет по предотвращению коррупции Верховной Рады с тем, чтобы было принято решение по отстранению нардепа Сольского от руководства Комитетом по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 41

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