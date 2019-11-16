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Боевой состав ВВС Украины пополнился модернизированным истребителем МиГ-29

Главная » Последние новости » Политические новости » Боевой состав ВВС Украины пополнился модернизированным истребителем МиГ-29
 
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Всего за неделю состав Военно-воздушных сил Украины пополнился вторым усовершенствованным истребителем.

Вчера, 15 ноября, инженеры и летчики ВВС Украины завершили прием модернизированного МиГ-29. Он стал вторым самолетом, который был передан боевому составу на протяжении текущей недели, информирует enovosty.com/news.

Истребитель МиГ-29 проходил процесс модернизации на мощностях Львовского государственного авиационно-ремонтного завода.

Данный самолет был оснащен современными электроникой и авионикой. Также капитальному ремонту подверглись моторы истребителя. По словам специалистов, это значительно увеличит срок его эксплуатации в составе ВВС.

Самолет уже протестировали летчики, а также инженеры авиабригады, в состав которой он войдет.

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Таким образом, на данный момент специалисты Львовского государственного авиационно-ремонтного завода, передав ВВС два самолета-истребителя, в полном объеме выполнили свои обязательства перед Украиной на текущий, 2019 год.

Справка. МиГ-29 является истребителем четвертого поколения. Разработан он был в СССР. В 2018 году на вооружении ВВС Украины числилось 37 самолетов этой модели разных модификаций.


Автор: Катерина Лукьянчук
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