Закон о перезагрузке судебной системы не был поспешным, — Ирина Венедиктова (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Закон о перезагрузке судебной системы не был поспешным, - Ирина Венедиктова (ВИДЕО) Закон о перезагрузке судебной системы не был поспешным, - Ирина Венедиктова (ВИДЕО)

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Закон 1008 о реформировании судебной системы Украины является взвешенным и отнюдь не поспешным, так как рассматривался в стенах украинского парламента более полутора месяцев, отметила Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Ирина Венедиктова.

Било проведено два заседания комитетов, мы были абсолютно открыты для общества и журналистов, которые присутствовали на комитетах и могли открыто освещать весь подготовительный процесс, отметила нардеп, комментируя закон 1008, который был принят сегодня в Верховной Раде Украины, информирует enovosty.com/news.

«Поэтому, когда оппоненты говорят нам о поспешных решениях, то мы в отличие от предыдущего парламента рассматривали этот закон и вносили правки более 1,6 месяца, в то время, как наши предшественники приняли закон 1402 за три дня», — подчеркнула И.Венедиктова.

Кроме того, по ее словам, от выводов Венецианской комисси никто не отказывается.

«Мы их ждём, но нужно помнить, что они носят рекомендательный характер. И если от Венецианской комисси будут соответсвующие правки, мы обязательно их рассмотрим и внесем соответствующие правки, — добавила г-жа Венедиктова.