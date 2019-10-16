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Вопрос Крыма не снят с повестки дня украинской дипломатии, — Богдан Яременко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Вопрос Крыма не снят с повестки дня украинской дипломатии, - Богдан Яременко (ВИДЕО)
 
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Украинской делегации в ПАСЕ удалось создать вокруг себя настоящую, не формальную коалицию в поддержку Украины. Одна из ключевых наших позиций — поддержка мировым сообществом непризнания Крыма в составе РФ. Об этом заявил сегодня в кулуарах Верховной Рады Украины народный депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

«Можно с уверенностью констатировать, что нынешняя власть и наша новая дипломатия, находят возможности на уже существующих международных площадках, таких как Совет Европы, собирать вместе наших единомышленников и выступать единым фронтом в противовес России», — отметил нардеп, информирует enovosty.com/news.

Г-н Яременко полагает, что политика противостояния заключается не только в непризнании оккупированых и аннексированных территорий, но и в наказании агрессора путём введения санкций.

«Также стоит признать, что за весь период существования проблематики Крыма, международный формат обсуждения, такой который сейчас существует по Донбассу, к сожалению, не был создан ранее, подчеркнул Б.Яременко.

По его словам, приоритетные шаги для Украины — это продолжать способствовать тому, чтобы наши партнеры и дальше придерживались политики непризнания Крыма в составе РФ, а также всячески мотивировать мировое сообщество к пролонгированию существующих санкций против РФ.

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«Радует то, что многие европейские страны, поддерживают продолжение санкций потив России до тех пор, пока не будут возвращены Украине оккупированные территории не только Донбасса, но и Крыма, — отметил нардеп.

«Политика относительно «крымского вопроса не стоит на месте. Эта тема активно развивается и для этого не обязательно должен быть создан отдельный международный формат. Обсуждение по данному вопросу может идти в рамках группы «Baltic plus», а также в Советe Европы», — убежден Б.Яременко.

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Автор: Елена Каденко
Посещений: 27

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