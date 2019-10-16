Верховная Рада запустила полную перезагрузку судебной системы в Украине, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Верховная Рада запустила полную перезагрузку судебной системы в Украине, - Давид Арахамия (ВИДЕО) Верховная Рада запустила полную перезагрузку судебной системы в Украине, - Давид Арахамия (ВИДЕО)

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Перезагрузка судебной системы — это то, что сейчас необходимо нашему обществу. Так прокомментировал принятый сегодня Верховной Радой Украины во втором чтении и в целом президентский законопроект о судебной реформе, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Судебная реформа предусматривает сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, а также расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

На сегодняшний день, антикоррупционные и правоохранительные органы сетуют на то, что тысячи дел разваливаются в коррумпированных судах, — отмечает нардеп, информирует enovosty.com/news.

Д.Арахамия надеется, что в течение 3-4 месяцев будет полностью перезагружен Верховный Суд.

Вместе с тем, по словам народного депутата, готовится ряд новых инициатив относительно, так называемого, кассационного фильтра, благодаря чему, существенно уменьшится количество дел,которые будут доходить до Верховного Cуда.

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«При подготовке этого законопроекта мы привлекали много международных экспертов, также встречались с послами G7 и озвучили им свою позицию, что без перезагрузки судебной системы страна не может нормально жить и работать», — подытожил Д.Арахамия.