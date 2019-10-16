Украинская делегация в Минске продемонстрировала мудрость и взвешенный подход, — Ирина Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Украинская делегация в Минске продемонстрировала мудрость и взвешенный подход, - Ирина Геращенко (ВИДЕО) Украинская делегация в Минске продемонстрировала мудрость и взвешенный подход, - Ирина Геращенко (ВИДЕО)

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Вчерашнее заседание Трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, продемонстрировала правильную и выверенную позицию украинской стороны, считает народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

Вопрос безопасности является ключевым в принятии решения при разведение войск в населенных пунктах Золотое и Петровское. Без соблюдения режима тишины, отсутствия обстрелов как минимум на протяжении семи дней, речи о разведении войск идти не может, отметила нардеп, информирует enovosty.com/news.

Также Ирина Геращенко акцентировала внимание на том, что вчера в Минске украинская делегация четко озвучила свои требования, согласно которым Россия обязана вывести свои войска с территории Украины, распустить псевдоорганы самоуправления псевдореспублик, а также вывести из оборота российский рубль.

Причину ужесточения риторики и требований к российской стороне со стороны украинской контактной группы в минских переговорах нардеп от «Европейской Солидарности» Ирина Геращенко усматривает в недавно прошедшей всеукраинской акции «Нет, капитуляции», которая, по ее мнению, четко очертила красные линии для нынешней украинской власти в вопросе урегулирования ситуации на Донбасcе.

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