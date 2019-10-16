Судебная реформа Зеленского закроет доступ к правосудию, — А.Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Судебная реформа Зеленского закроет доступ к правосудию, - А.Гончаренко (ВИДЕО) Судебная реформа Зеленского закроет доступ к правосудию, - А.Гончаренко (ВИДЕО)

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Законопроект о судебной реформе, который был инициирован Президентом Владимиром Зеленским и на сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины депутаты продолжают рассматривать поправки, закроет доступ к справедливому правосудию для тысяч украинских граждан. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко.

Впервые Украина не обращается в европейские институты за экспертизой, впервые встречает такое явное сопротивление и негативную реакцию европейского сообщества, отметил нардеп, информирует enovosty.com/news.

По мнению А.Гончаренко, сокращение числа судей Высшего суда приведёт к катастрофическим правовым последствиям, поскольку тысячи людей уже сегодня ждут решения по своим делам, а сократив вдвое количество судей Верховного суда, Украина получит правовой коллапс.

Надо сокращать не количество судей в целях экономии, а начать с зарплат народных депутатов. На сегодня, народный депутат получает в среднем 63 тыс. грн., в то время, когда в бюджет закладывают минимальную пенсию в размере 1672 грн., — подчеркнул А.Гончаренко.

Напомним, 12 сентября Парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект Президента Владимира Зеленского №1008 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления”.

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Совет Европы выразил обеспокоенность из-за принятия Верховной Радой Украины в первом чтении законопроекта № 1008 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления”.

Европейский союз (ЕС) присоединился к заявлениям Совета Европы, критикующим проект закона о судебной реформе, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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