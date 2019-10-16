Судебная реформа Зеленского закроет доступ к правосудию, — А.Гончаренко (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

16.10.2019 г.
13:20Решение принято: Рада дала старт масштабной перезагрузке Верховного суда
13:11Отвод войск: Зеленский в Латвии выступил с важным заявлением
12:19Судебная реформа Зеленского закроет доступ к правосудию, - А.Гончаренко (ВИДЕО)
11:57Роспуск "Л/ДНР": В Украине предупредили об опасных последствиях
11:47Дорогая недвижимость: Дубилет хочет переселить министерства
11:39Чиновник раскрыл детали: Белый дом поручил “троим амиго” заниматься “неофициальной” политикой по Украине
11:37Очередной курьез: В Сети обратили внимание на то, как Путин опозорился в тайге
Все политические новости

Аналитика

16.10.2019

Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2

Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2
После публикации первой части материала об открытии рынка с/х земель в Украине прошло совсем немного времени, но в этом вопросе появились новые данные ...
15.10.2019

Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве

Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве
ПриватБанк одержал еще одну победу в деле против бывших владельцев, Украина предложила разведение сил ещё в четырёх зонах, но враг сорвал переговорный ...
15.10.2019

Страсти по транзиту: станет ли анбандлинг «Нафтогаза» спасением для отечественной ГТС?

Страсти по транзиту: станет ли анбандлинг «Нафтогаза» спасением для отечественной ГТС?
Судьба транзита голубого топлива в страны Евросоюза (ЕС) по территории Украины после 2019 года, когда заканчивается срок ныне действующего газового контракта ...

Последние новости

16.10.2019 г.
13:31 Во взломанной почте помощника Путина обнаружили подробно расписанный "план борьбы с Навальным"
13:21 Великобритания представила первый в мире гибрид танка и робота
13:20 Решение принято: Рада дала старт масштабной перезагрузке Верховного суда
13:11 Отвод войск: Зеленский в Латвии выступил с важным заявлением
13:10 К концу года зарубежный капитал может уйдет из Украины, - Н.Южанина (ВИДЕО)
13:05 Родители школьников будут платить огромные штрафы за систематические пропуски занятий детей
12:56 Нафтогаз ещё снизит цены на газ для населения
12:52 Эрдоган заявил, что не беспокоится об американских санкциях из-за военной операции в Сирии
12:31 Горняки могут присоединиться к протестам предпринимателей
12:28 Пролоббированный Герусом импорт электроэнергии из РФ осуществляется у компании друга Путина, - европейские СМИ
12:20 В Украине хотят разрешить двойное гражданство: все подробности инициативы
12:19 Судебная реформа Зеленского закроет доступ к правосудию, - А.Гончаренко (ВИДЕО)
12:06 Ёлкин остроумно показал, как на самом деле выглядит "план борьбы с Навальным"
12:06 В Украине вводят новые штрафы за отказ от остановки автомобиля
11:57 Роспуск "Л/ДНР": В Украине предупредили об опасных последствиях
11:55 Россия и Северная Корея находятся на пороге серьезного конфликта из-за браконьерства в Японском море
11:47 Дорогая недвижимость: Дубилет хочет переселить министерства
11:39 Чиновник раскрыл детали: Белый дом поручил “троим амиго” заниматься “неофициальной” политикой по Украине
11:37 Очередной курьез: В Сети обратили внимание на то, как Путин опозорился в тайге
11:13 Портников рассказал, что такое капитуляция и почему стена на Донбассе невозможна (ВИДЕО)
10:44 "Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"
10:38 Почему подлый Путин меняет риторику относительно Украины, - ИноСМИ
10:32 Украинцы стали меньше проедать денег
09:57 Бедные украинцы не будут платить налоги
09:39 "Пистолет" Зеленского: Журналист рассказал, чем Украина может шантажировать Кремль
09:08 Чего ждать от доллара в 2020 году
08:58 Снегопад и морозы: Какие сюрпризы украинцам приготовила эта осень
08:32 У Зеленского пояснили, можно ли строить стену на границе ОРЛДО
08:26 Украина выдвинула жесткие условия по Донбассу. В РФ ответили истерикой
08:05 Местные осознали: В Крыму пожаловались на "прорыв" с Крымским мостом
08:02 Пошла за своим убитым отцом: На Донбассе пуля снайпера унесла жизнь молодой украинки (ФОТО)
07:50 Голландские инженеры создали "бессмертный" внедорожник (ВИДЕО)
07:40 Ученые придумали, как сделать так, чтобы аккумуляторы в смартфонах больше не взрывались
07:25 В Украине за превышение скорости будут отбирать права
07:10 В ближайшие несколько лет на украинских дорогах может появиться 4G
07:00 Самая большая слабость Китая является самой большой силой США
15.10.2019 г.
22:50 Украинские дороги оказались самыми худшими в Евразии: в чем причина?
22:40 Американский телеканал попался на фейковом видео, которое выдал за атаку в Сирии (ВИДЕО)
22:25 В США представили макет боевого вертолета Bell 360 Invictus (ФОТО)
22:10 В Нидерландах старый Volkswagen Passat продают за бешеные деньги (ФОТО)
22:00 Американские танки скоро получат новую систему для защиты от вражеских ракет
21:59 В Днепре на «Новую почту» прислали посылку с гранатой
21:53 Неутешительные новости с передовой: вследствие снайперских обстрелов погибли два украинских защитника
21:40 Стало известно, как поменялись расходы украинцев за последние годы
21:25 Associated Press: ЕС планирует ввести санкции против Турции
21:06 Россия призналась в подмене допинг-проб
20:57 Зеленский инициирует введение двухлетнего моратория на проверки ФЛП
20:31 "Наш гнев стал сильнее": активисты "желтых жилетов" готовятся к масштабной акции протеста
20:06 В РФ бегство денег в офшоры ускорилось в 7 раз
19:52 Вице-премьер рассказал о дальнейших шагах Украины навстречу ЕС
19:37 В Колумбии задержали 81-летнюю старушку с кокаином в инвалидном кресле
19:20 В США разрабатывается оружие нового поколения NGSW
18:59 Хватит ли денег на украинскую армию в новом бюджете? (ВИДЕО)
18:50 Reuters: В Шотландии планируют провести референдум о независимости
18:39 Журналист в одном фото показал весь современный Донецк
18:23 В Бразилии в элитном районе рухнула жилая многоэтажка (ВИДЕО)
18:18 ВСК по "дорожной карте" по Донбассу не панацея, но эффективный инструмент, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
17:54 Владимир Воля рассказал о влиянии решения ООН на аннексию Крыма
17:35 Сначала аудит стратегических объектов и только затем приватизация, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
17:31 МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики
Все новости »

Судебная реформа Зеленского закроет доступ к правосудию, — А.Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Судебная реформа Зеленского закроет доступ к правосудию, - А.Гончаренко (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Законопроект о судебной реформе, который был инициирован Президентом Владимиром Зеленским и на сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины депутаты продолжают рассматривать поправки, закроет доступ к справедливому правосудию для тысяч украинских граждан. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко.

Впервые Украина не обращается в европейские институты за экспертизой, впервые встречает такое явное сопротивление и негативную реакцию европейского сообщества, отметил нардеп, информирует enovosty.com/news.

По мнению А.Гончаренко, сокращение числа судей Высшего суда приведёт к катастрофическим правовым последствиям, поскольку тысячи людей уже сегодня ждут решения по своим делам, а сократив вдвое количество судей Верховного суда, Украина получит правовой коллапс.

Надо сокращать не количество судей в целях экономии, а начать с зарплат народных депутатов. На сегодня, народный депутат получает в среднем 63 тыс. грн., в то время, когда в бюджет закладывают минимальную пенсию в размере 1672 грн., — подчеркнул А.Гончаренко.

Напомним, 12 сентября Парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект Президента Владимира Зеленского №1008 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления”.

Читайте: Ирина Венедиктова знает, почему падают рейтинги Зеленского, Разумкова и Гончарука (ВИДЕО)

Совет Европы выразил обеспокоенность из-за принятия Верховной Радой Украины в первом чтении законопроекта № 1008 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления”.

Европейский союз (ЕС) присоединился к заявлениям Совета Европы, критикующим проект закона о судебной реформе, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте: Катастрофы с подписанием формулы Штайнмайера не произошло, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)


Автор: Елена Каденко
Посещений: 226

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2
Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве
Страсти по транзиту: станет ли анбандлинг «Нафтогаза» спасением для отечественной ГТС?
Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков
Итоги дня: Мировой рекорд Зеленского, план "Б" по Донбассу и жесткий ультиматум Крыму от Киева
Итоги дня: Неожиданный наезд Нидерландов, расширение "серой зоны" и уникальная ракета Украины
Итоги дня: Спецоперация с важным свидетелем, показания Сенцова и камень по Кремлю от Лукашенко
Итоги дня: Поворот в импичменте Трампа, ключи к формуле Штайнмайера и судьба боевиков
Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 1
Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК
Все статьи


Читайте также

Отвод войск: Зеленский в Латвии выступил с важным заявлением
 К концу года зарубежный капитал может уйдет из Украины, - Н.Южанина (ВИДЕО)
Ирина Венедиктова знает, почему падают рейтинги Зеленского, Разумкова и Гончарука (ВИДЕО)
 Разговор Трампа и Зеленского. Появились новые скандальные подробности
Украинцев ждут более дешевые кредиты
 Владимир Зеленский пообещал разобраться с повышением ренты на руду
Зеленский обратился к людям Донецка и Луганска и рассказал о "плане А"
 "Он царь и бог": бывший коллега Зеленского рассказал о его "диктатуре" и особенностях (ВИДЕО)
Загрузка...

Армия

Бронетранспортер СРМ-1 "Казак"
Вертолет McDonnell Douglas AH-64 «Apache» (США)
Вертолет Bell AH-1 «Super Cobra» (США)
Самолет истребитель Eurofighter Typhoon (Великобритания, Германия, Италия, Испания)
Вся армия    >>

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Иначе - план Б": Украина поставила ультиматум Путину по Донбассу (3941)

Итоги дня: Неожиданный наезд Нидерландов, расширение "серой зоны" и уникальная ракета Украины (3868)

Избиение боссом украинского актера в Польше. Появились скандальные детали (3846)

Россия готовится к новому удару, - Шевцова (3356)

"Создадут нервы россиянам": Первый дивизион ПКР “Нептун” уйдёт “на золото”, - "Злой одессит" (3125)

Итоги дня: Мировой рекорд Зеленского, план "Б" по Донбассу и жесткий ультиматум Крыму от Киева (3114)

"Когда ж вас всех там перебьют-то?": Украинский музыкант угодил в скандал, желая смерти украинским воинам (3097)

"В капитуляции заинтересована Россия": "Стрелок"-Гиркин заговорил о конце "Л/ДНР" (3056)

"Полезут гигантские черви": Серия мощных землетрясений вызвала панику в "ДНР" (2806)

Хитрый план начал реализовываться: генерал раскрыл уловку Путина (2455)

Персоны

Михаил
ПРОХОРОВ
Геннадий
ЗУБКО
Александр
КИХТЕНКО
Сытник
АРТЕМ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

21 год в журналистике наблюдаю за налоговыми реформами и экономическими стратегиями наших президентов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Землю спекулянтам



bigmir)net TOP 100

Фото недели

Удивительные отражения

Все фото »

 