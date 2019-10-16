Амнистии для боевиков Донбасса не будет, — Богдан Яременко (ВИДЕО)

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В минских договорённостях по урегулированнию военного конфликта на Донбассе существует достаточно брутальная фраза, в контрой говорится об амнистии и не преследовании всех участников боевых действий на Донбассе, невзирая на их преступления. На это Украина пойти не можем. Об этом сегодня заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентсткого сотрудничества Богдан Яременко.

По его словам, существует альтернативный законопроект, в котором положение об амнистии трактуется несколько по-другому, информирует enovosty.com/news.

Б.Яременко отметил, что нынешняя власть не может отбросить принцип верховенства права и делать исключения для тех, кто совершал военные преступления, для тех, кто причастен к убийствам и насилию. К таким гражданам амнистия не применима. В этом вопросе, по словам Б.Яременко, Украина встретила понимание наших партнеров в Европе, которые также поддерживают необходимость более детальной проработки пункта об амнистии.

Г-н Яременко высказался о необходимости принятия соответствующей законодательной базы, которая позволит установить правовой статус людей, которые остались на оккупированной территории и не совершали преступлений, а также, для тех участников боевых формирований, кто не был причастен к обстрелам украинской территории, убийствам, насилию, а также для тех граждан, кто раскаялся.

«Мы должны прописать в нормативно правовой базе механизм, который позволит таким людям избежать наказания и преследования. Это аспекты, касающиеся и амнистии и примирения. Но это касается только тех, кто не совершал преступлений», — отметил Б.Яременко.

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Вместе с тем, Закон об амнистии — это основное условие России в переговорном процессе, в котором она не пойдёт на уступки», убежден нардеп.