Заявления о «прибалтийском» сценарии для Крыма являются поводом для перекладывания проблемы в «долгий ящик», — Даниил Богатырев

Главная » Последние новости » Политические новости » Заявления о "прибалтийском" сценарии для Крыма являются поводом для перекладывания проблемы в "долгий ящик", - Даниил Богатырев Заявления о "прибалтийском" сценарии для Крыма являются поводом для перекладывания проблемы в "долгий ящик", - Даниил Богатырев

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Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен спрогнозировал возвращение Крыма Украине по «балтийскому сценарию», то есть Россия оставит аннексированный Крым так же, как советская власть ушла со стран Балтии.

С вопросом относительно реальности реализации «балтийского сценария» для Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному политологу, эксперту Украинского института анализа и менеджмента политики Даниилу Богатыреву, информирует enovosty.com/news.

Даниил Богатырев сообщает, что данная ситуация не представляется реальной в связи с огромной разницей в этнической структуре этих территорий, а также — в актуальной международной обстановке

«Если в советских республиках Прибалтики эстонцы, латыши, и литовцы составляли численное большинство, то Крым, по данным последней украинской переписи 2001 г, был более чем на 56% населён русскими. Полагаю, сейчас этот показатель ещё больше.

Следовательно, если в Прибалтике во времена СССР были сильны стремления к независимости и обретению собственных национальных государств, то в Крыму антироссийские настроения вряд ли будут столь популярны.

Что же касается заявлений о «прибалтийском» сценарии для Крыма в целом, нужно понимать, что они являются ничем иным как благовидным поводом для перекладывания проблемы в «долгий ящик» с тем, чтобы потом не решать её вовсе», — сообщает эксперт