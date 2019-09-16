Курт Волкер рассказал о реальной ценность Цемаха, которого выменял Путин

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Боевик Цемах, скорее всего, не является столь ценным свидетелем

Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер выразил мысль о том, что «цена обмена» экс-начальника «бригады противовоздушной обороны ДНР» Владимира Цемаха, которого так хотел заполучить российский президент Владимир Путин была «столь высока, как об этом говорят». Такое мнение Курт Волкер выразил в интервью на украинском телеканале, информирует enovosty.com/news.

По словам американца, вопрос возращения был очень важен, он позволил убедиться в том, что сейчас существует возможность диалога с Российской Федерацией. Очень важно было, чтобы политических пленники Кремля, в том числе и режиссер Олег Сенцов, наконец-то вернулись домой. Вместе с тем, столь обсуждая персона свидетеля и подозреваемого в крушении Боинга над Донбассом в 2014 году, не столь важна, как сейчас это говорится. Скорее всего, по мнению Курта Волкера, он бы не рассказал что-то новое, чего сейчас не знают о крушении самолета. «Цена обмена не была такой высоко, как это предоставляют», — считает представитель Соединенных Штатов.

Курс Волкер, комментируя обмен пленными, также выразил мнение о том, что теперь необходимо проводить и других обмены, необходим дальнейший прогресс в остановке огня на восточной Украине, нужно разводить силы. Американец считает, что это те шаги, на которые не хочет пойти российская сторона, но именно обмен пленными стал катализатором и может в дальнейшем способствовать этому.

Отметим, некоторые европарламентарии осудили Украины за обмен Цемаха и назвали этот шаг «предательством», так как теперь не смогут нормально допросить свидетеля по делу об атаке на MH17.

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