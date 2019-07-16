«У меня жена с Донбасса и я иду в Раду не как клоун»: Мураев сильно разозлил Притулу

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Сергей Притула опять отметился острым диалогом с нардепом Мураевым

Евгений Мураев заявил о том, что «артисты не понимают» политику, о том, что с Россией нужно вести диалог и её присутствие на Донбассе не доказано. Этими и подобными словами он сильно разозлил Сергея Притулу, который перед этим задал ему острый вопрос о войне на Донбассе. Мураев заявил о том, что «мир не доказал вину России в войне на Донбассе». Подобной риторикой лидер Оппозиционного блока вызвал возмущение кандидата от «Голоса»:, информирует enovosty.com/news.

«Почему Вы обращаетесь ко мне и говорите, что мне неизвестна эта боль? Да у меня из Донецка! Не нужно мне рассказывать, болит мне или не болит. Не нужно со мне говорить, как с человеком из шоубизнеса. Я иду туда не как клоун, как вы привыкли говорить о людях из нашего цеха. Когда Ляшко ест землю на трибуне, то я клоун?», — не сдержался Притула.