Михаил Саакашвили очень темпераментный политик, который умеет создавать «бурю в стакане», — Олег Саакян

Главная » Последние новости » Политические новости » Михаил Саакашвили очень темпераментный политик, который умеет создавать «бурю в стакане», - Олег Саакян Михаил Саакашвили очень темпераментный политик, который умеет создавать «бурю в стакане», - Олег Саакян

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Он умеет четко определять надвигающиеся большие волны для того, чтобы успеть взять свою серфинговую политическую доску и оседлать их.

Фото:АР, информирует enovosty.com/news.

Поэтому во многом он будет отталкиваться от динамичного политического контекста. Его экспрессия может создавать дополнительную турбулентность в политике, жертвой которой может стать кто угодно, начиная от оппозиционных политических сил, заканчивая непосредственно представителями сегодняшней власти.

Об этом изданию «Экономические новости» сказал политолог, соучредитель Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» Олег Саакян.

«Позитивная составляющая связанна с тем, что все-таки это человек не национального, а как минимум регионального постсоветского уровня, который несмотря на неоднозначное внутреннее восприятие и невысокий рейтинг, имеет достаточно позитивную репутацию на внешней арене, что позволяет ему быть качественным лоббистом Украины на международной арене», — уверен эксперт.

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Саакашвили – человек, который четко ассоциируется с противостоянием Путину и его авторитаризму, утверждает политолог.

«Соответственно, это усиление Украины в поиске поддержки среди западных стран. Кроме того, Саакашвили имеет образ «эффективного реформатора» и человека за которым стоят качественные экономические изменения в Грузии. Соответственно, возможно использование его связей и имиджа для привлечения инвестиций в Украину. Тут, конечно, он может проявить себя позитивно. Но я бы не строил каких-то больших ожиданий, поскольку надо понимать, что есть эффект масштаба. Грузия и Украина — это разные по масштабу государства с разными проблемами.

Институциональная украинская машина не реформирована, поэтому ожидать, что на старом и ржавом «Запорожце» можно сейчас выиграть «Формулу 1», если не поменять машину, было бы крайне инфантильно. Даже несмотря на то, что за руль этого «Запорожца» сел новый человек, а штурман — эффективно проявивший себя в своей стране реформатор», — подчеркнул Олег Саакян.

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