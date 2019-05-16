Бросание веревкой и споры: Рада шумно выбирает дату инаугурации Зеленского (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Бросание веревкой и споры: Рада шумно выбирает дату инаугурации Зеленского (ФОТО) Бросание веревкой и споры: Рада шумно выбирает дату инаугурации Зеленского (ФОТО)

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Парламент взялся за дату торжественной церемонии принятия присяги новоизбранным президентом

Верховная Рада сегодня попытается принять дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. на рассмотрение депутатов вынесены семь проектов постановления с разными датами, информирует enovosty.com/news.

Альона Шкрум сообщила о том, что сейчас звучат разные даты возможной инаугурации:

«Мищенко предлагает провести — 19 числа;

Балога — 19;

Куприй — 20 мая;

Каплин — 19 в зале ВРУ, і 3 июня- на стадионе;

Куренной — 17 мая❓(так может уже сегодня, а?);

Тетерук и группа депутатов — 28 июня», — написала Шкрум в facebook.

Решение вопроса проходит очень эмоционально. Вот как комментирует на странице в facebook происходящее нардеп Борислав Береза:

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«Даже голосование за постановление об инаугурации некоторые депутаты смогли превратить во фрик-шоу. Это мы переживем. А вот если в следующем парламенте фриков будет больше, то это точно пойдет не на пользу Украине. Изменения начнутся когда коррупционеры и фрики уйдут из политики. Первые за решётку, вторые в цирк. А пока… Маємо те, що маємо.(с)Л.Кравчук»