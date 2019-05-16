Бросание веревкой и споры: Рада шумно выбирает дату инаугурации Зеленского (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

16.05.2019 г.
15:17Военные оригинально поздравили Украину с праздником, "одев" танк в вышиванку (ВИДЕО)
14:00Цель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнение
12:18"Это откровенная ложь": Епифаний отреагировал на заявления Филарета
11:55 Верховная Рада определила дату инаугурации. Она состоится 20 мая (ОБНОВЛЕНО)
11:54Вакарчук представил свою партию, с которой пойдет на выборы в Раду
11:14В Екатеринбурге развеялся главный миф Путина, - Ганапольский
11:01Бросание веревкой и споры: Рада шумно выбирает дату инаугурации Зеленского (ФОТО)
Все политические новости

Аналитика

15.05.2019

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд
Вакарчук собирается презентовать свою партию, в Совете Европы приняли решение на пути к снятию санкций с Российской Федерации, а турсезон в Крыму поставит ...
15.05.2019

Инаугурационный переполох: чего на самом деле хочет Зеленский?

Инаугурационный переполох: чего на самом деле хочет Зеленский?
Не успев как следует перевести дух от президентской избирательной гонки Украина начала готовится к новому забегу - парламентскому. Несмотря на то, что ...
14.05.2019

Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и "эвакуация 200"

Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и эвакуация 200
Рада разблокировала закон о языке, его подписал Парубий, Гройсман пообещал украинцам зарплаты в 620 долларов, а в столице задержан экс-командующий Нацгвардии, ...

Последние новости

16.05.2019 г.
15:18 США внесли Huawei в «черный список»
15:17 Военные оригинально поздравили Украину с праздником, "одев" танк в вышиванку (ВИДЕО)
15:05 Вытеснению "Газпрома" из Турции дан "старт", - Злой Одессит
14:57 Олег Винник впервые дал концерт в своем родном селе
14:00 Цель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнение
13:59 NASA запечатлело место крушения израильского лунохода
13:57 Медики озвучили первые симптомы аппендицита
13:29 В киевском детсаду на детей напали вороны
13:26 Европейский союз хочет, чтобы продвижение реформ в нефтегазе и электроэнергетике шло быстрее, - Мингарелли
13:21 Археологи расшифровали манускрипт Войнича
13:07 Поклонники «Игры престолов» требуют переснять восьмой сезон
12:33 McLaren представил свой самый практичный автомобиль (ФОТО)
12:26 Стало известно, какой пульс считается нормальным
12:18 "Это откровенная ложь": Епифаний отреагировал на заявления Филарета
11:55 Верховная Рада определила дату инаугурации. Она состоится 20 мая (ОБНОВЛЕНО)
11:54 Вакарчук представил свою партию, с которой пойдет на выборы в Раду
11:14 В Екатеринбурге развеялся главный миф Путина, - Ганапольский
11:01 Бросание веревкой и споры: Рада шумно выбирает дату инаугурации Зеленского (ФОТО)
10:59 Эксперты назвали самые надежные авто
10:55 Модно и красиво: Как украинские политики День вышиванки отмечают
10:39 Миллионы на летальное оружие: В США утвержден важный для Украины законопроект
10:30 Путин хитро поставил вопрос с нефтью для Беларуси
10:26 Митрополит пояснил стремительное уменьшение количества переходов общин к ПЦУ
10:25 Запуск с начала июля розничного рынка электроэнергии не повлияет на тарифы для населения - нардеп
10:19 Онлайн-сервис бронирования заведений уже в Киеве
09:59 Картину Моне продали за рекордную сумму
09:33 Меркель: "Северный поток-2" не остановить
09:24 США срочно эвакуируют посольство Ирана
09:15 Как заработать стресс на пустом месте
09:14 Украинцы могут тестировать новый Приват24
09:04 Украинские снайперы готовы противостоять последним образцам вооружения РФ (ФОТО)
09:01 Су-57 для Путина и дешевые понты для ура-патриотических масс, - "Злой одессит"
09:00 Известный журналист раскрыл всю суть российской "дружбы"
08:50 Важный суд, языковой закон и санкции: Утренние новости Пономаря
08:44 Назвали главные угрозы Кремля на парламентских выборах в Украине
08:38 В Украине испытали детали "Циклона", который запустят на Западе (ФОТО)
08:30 Протесты в Екатеринбурге: "Сегодня забор - завтра Путин!" (ВИДЕО)
08:26 У Трампа готовят новые санкции против России
08:09 Суд отклонил апелляцию СБУ о запрете сериала "Сваты"
08:05 Коломойский вернулся в Днепр. Реакция социальных сетей
08:05 В день голосования по инаугурации Коломойский прилетел в Украину
15.05.2019 г.
22:30 Украинские девушки теперь смогут вступать в военные лицеи
22:13 Рынок электроэнергии готов к работе по новым правилам с июля - Насалик
22:00 В четверг в Украине будет теплее всех европейских стран
21:20 На затонувшем корабле в Крыму нашли уникальные артефакты (ВИДЕО)
20:58 Роспуск Верховной рады Украины состоится с вероятностью 90%, - Денисенко
20:40 В столице из психушки сбежал опасный преступник (ФОТО)
20:23 На пороге войны: США выводят часть дипломатов из Ирака
20:18 Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля
20:01 Комитет ВР поддержал законопроект о легализации медицинской марихуаны
20:00 Ученые обнаружили удивительных древних существ в янтаре (ФОТО)
19:58 Reuters: Турция обсуждает с США возможность создания рабочей группы для приобретения истребителей F-35
19:56 Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе — патриарх Филарет
19:45 Реабилитация Сенцова прошла успешно, ему повезло — адвокат
19:30 Дерматолог рассказала, нужно ли удалять родинки детям
19:07 Завод, ответственный за ледокольный флот РФ, понес миллиардные убытки, - Злой Одессит
18:46 Представители посольств и дипмиссии ЕС призвали власти Украины поддержать марши за права ЛГБТ
18:40 The Washington Post: В РФ задержали активистов, борющихся с застройкой парка
18:18 Штраф до 1700 грн: Украинцев начнут штрафовать за выброшенный мусор
18:14 Картина Моне продана на Sothebyʼs за рекордные 110,7 миллиона долларов
Все новости »

Бросание веревкой и споры: Рада шумно выбирает дату инаугурации Зеленского (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Бросание веревкой и споры: Рада шумно выбирает дату инаугурации Зеленского (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Парламент взялся за дату торжественной церемонии принятия присяги новоизбранным президентом

Верховная Рада сегодня попытается принять дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. на рассмотрение депутатов вынесены семь проектов постановления с разными датами, информирует enovosty.com/news.

Альона Шкрум сообщила о том, что сейчас звучат разные даты возможной инаугурации:

«Мищенко предлагает провести — 19 числа;
Балога — 19;
Куприй — 20 мая;
Каплин — 19 в зале ВРУ, і 3 июня- на стадионе;
Куренной — 17 мая❓(так может уже сегодня, а?);
Тетерук и группа депутатов — 28 июня», — написала Шкрум в facebook.

Решение вопроса проходит очень эмоционально. Вот как комментирует на странице в facebook происходящее нардеп Борислав Береза:

Читайте: Роспуск Верховной рады Украины состоится с вероятностью 90%, - Денисенко

«Даже голосование за постановление об инаугурации некоторые депутаты смогли превратить во фрик-шоу. Это мы переживем. А вот если в следующем парламенте фриков будет больше, то это точно пойдет не на пользу Украине. Изменения начнутся когда коррупционеры и фрики уйдут из политики. Первые за решётку, вторые в цирк. А пока… Маємо те, що маємо.(с)Л.Кравчук»

Бросание веревкой и споры: Рада шумно выбирает дату инаугурации Зеленского (ФОТО)


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 538

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнение
Вакарчук представил свою партию, с которой пойдет на выборы в Раду
Назвали главные угрозы Кремля на парламентских выборах в Украине
Цель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнениеВакарчук представил свою партию, с которой пойдет на выборы в РадуНазвали главные угрозы Кремля на парламентских выборах в Украине
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд
Инаугурационный переполох: чего на самом деле хочет Зеленский?
Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и "эвакуация 200"
Американские разборки в Земле Киевской (обновлено)
Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского
Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича
Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин
Итоги дня: Непризнанные паспорта, полет цен и разгромленные боевики
Итоги дня: Мощь санкций, автосеконд на дорогах и "Грады" в Луганске
Все статьи


Читайте также

Роспуск Верховной рады Украины состоится с вероятностью 90%, - Денисенко
 Комитет Рады рассмотрел проекты о дате инаугурации Зеленского
Зеленский провел встречу с банкирами и обсудил сотрудничество с МВФ
 "Ложь мелких мошенников": Зеленский дерзко напомнил Парубию о его обещании
Епифаний рассказал, почему не снялся в видеообращении религиозных лидеров
 Стало известно, каких топ-чиновников уволит Зеленский
Зеленский презентовал "послание мира" религиозных лидеров Украины (ВИДЕО)
 Парубий сможет назначить дату инаугурации Зеленского, если этого не сделает Рада

Армия

Самолет МИГ-29
Вертолет Sikorsky Aircraft UH-60 «Black Hawk» (США)
Зенитный ракетный комплекс LeFlaSys/ASRAD (Германия)
Зенитный ракетный комплекс Red Sky-2 (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Мирча
ЛУЧЕСКУ
Владимир
ПУТИН
Дмитрий
ФИРТАШ
Юрий
ТЕРЕНТЬЕВ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Наручные часы Balmain от магазина Злато

Современная кухня – какая она? - Ответят специалисты МебельОК

Популярные неисправности стиральных машин и способы их устранения




Иннаугурационный переполох


Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

В цветочных венках могут быть даже домашние любимцы

Все фото »

 