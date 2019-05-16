Модно и красиво: Как украинские политики День вышиванки отмечают

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Сегодня, 16 мая, Украина отмечает День вышиванки. По этому случаю украинцы, традиционно, запустили флешмоб, хвастаясь своими национальными нарядами

Украинские политики и общественные активисты не отстают и также демонстрируют свои вышиванки. В частности, с праздником украинцев поздравил премьер-министр Владимир Гройсман:, информирует enovosty.com/news.

И действующий президент Петр Порошенко:

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А вот главный радикал страны Олег Ляшко в этот день выбрал вышиванку белого цвета:

Также, фотографиями с коллегами похвастался в соцсети и нардеп Борислав Береза

Украинский фотограф Yan Dobronosov на своей странице в facebook показал настоящий модный показ из самых стильных вышиванок на народных избранниках:

Кроме того, красивую вышиванку надел украинский экономист Виталий Шапран