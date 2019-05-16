Миллионы на летальное оружие: В США утвержден важный для Украины законопроект

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В США планируют выделить 250 миллионов долларов на безопасность Украины. 50 миллионов из этой суммы пойдет на на летальное оружие

В четверг, 16 мая, пресс-служба посольства Украины в США в Facebook сообщила о том, что подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердил важный законопроект «Об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2020 год». Остался еще один шаг — необходимо, чтобы за этот документ проголосовала Палата представителей и американский Сенат. Уже после этого документ будет отправлен на подпись главе Белого дома, информирует enovosty.com/news.

В пресс-службе посольства сообщили о том, что денежная сумма, которую американцы могут выделить для помощи безопасности Украины, составляет 250 миллионов долларов. 50 миллионов долларов из этой суммы может быть направлена на приобретение летального оружия оборонного характера. В документе указывается, что эти средства необходимо направить, дабы реализовать такие программ, как подготовка военных, предоставление снаряжения и военной техники, логистика, разведывательная поддержка вооруженных и оборонительных сил Украины.

Отметим, украинская сторона еще с начала российской агрессии и аннексии крымского полуострова регулярно вела переговоры с американцами о предоставлении летального оружия оборонительного характера. Ранее стало известно, что за годы конфликта Соединенные Штаты Америки выделили украинцам свыше 1,3 миллиардов долларов.

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