Киберполиция завершила операцию «Пираты»: Прекращена деятельность более 30 пиратских ресурсов

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

16.05.2019 г.
20:13Среди депутатов обсуждаются возможные даты досрочных парламентских выборов
18:57Украина а Латвия усиливают сотрудничество в АПК
16:51Киберполиция завершила операцию "Пираты": Прекращена деятельность более 30 пиратских ресурсов
15:17Военные оригинально поздравили Украину с праздником, "одев" танк в вышиванку (ВИДЕО)
14:00Цель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнение
12:18"Это откровенная ложь": Епифаний отреагировал на заявления Филарета
11:55 Верховная Рада определила дату инаугурации. Она состоится 20 мая (ОБНОВЛЕНО)
Все политические новости

Аналитика

15.05.2019

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд
Вакарчук собирается презентовать свою партию, в Совете Европы приняли решение на пути к снятию санкций с Российской Федерации, а турсезон в Крыму поставит ...
15.05.2019

Инаугурационный переполох: чего на самом деле хочет Зеленский?

Инаугурационный переполох: чего на самом деле хочет Зеленский?
Не успев как следует перевести дух от президентской избирательной гонки Украина начала готовится к новому забегу - парламентскому. Несмотря на то, что ...
14.05.2019

Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и "эвакуация 200"

Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и эвакуация 200
Рада разблокировала закон о языке, его подписал Парубий, Гройсман пообещал украинцам зарплаты в 620 долларов, а в столице задержан экс-командующий Нацгвардии, ...

Последние новости

16.05.2019 г.
20:40 Человечество может погибнуть от удушья - ученые
20:13 Среди депутатов обсуждаются возможные даты досрочных парламентских выборов
20:00 В Украине ожидаются грозовые ливни
19:49 Европа должна противостоять России, Китаю и США, - Меркель
19:30 На Житомирщине мать подозревают в убийстве новорожденного ребенка
19:18 Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США из-за угроз в сфере телекоммуникаций
19:14 АМКУ юридически чисто провел процедуру оценки перед предоставлением ДТЭК разрешения на покупку облэнерго - эксперт
18:57 Украина а Латвия усиливают сотрудничество в АПК
18:38 Reuters: В Китае арестованы два канадца по обвинению в шпионаже
18:32 За долги могут забрать квартиру: чего ждать от закона о банкротстве
18:22 В новом рынке электроэнергии сдерживать рост тарифов может "Энергоатом" - Сергей Бедин
17:56 В Киеве планируют повысить тарифы на воду
17:35 Епифаний срочно созывает Священный синод ПЦУ
17:18 У Рады произошло столкновение между "евробляхерами" и правоохранителями (ВИДЕО)
17:03 Кролик за 91 млн долларов: продана самая дорогая скульптура в мире
16:51 Киберполиция завершила операцию "Пираты": Прекращена деятельность более 30 пиратских ресурсов
16:38 В Канаде депутаты пришли в украинских вышиванках на работу в парламент
16:23 Когда начнут штрафовать рестораны и прачечные за нарушение "языкового закона"
16:04 Новозеландский газоанализатор не поможет спасти экологию в Днепре
15:59 Определен лучший ингредиент для салатов
15:43 Торговая война между США и Китаем может привести к ужесточению протекционистских мер, - Владимир Воля
15:18 США внесли Huawei в «черный список»
15:17 Военные оригинально поздравили Украину с праздником, "одев" танк в вышиванку (ВИДЕО)
15:05 Вытеснению "Газпрома" из Турции дан "старт", - Злой Одессит
14:57 Олег Винник впервые дал концерт в своем родном селе
14:00 Цель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнение
13:59 NASA запечатлело место крушения израильского лунохода
13:57 Медики озвучили первые симптомы аппендицита
13:29 В киевском детсаду на детей напали вороны
13:26 Европейский союз хочет, чтобы продвижение реформ в нефтегазе и электроэнергетике шло быстрее, - Мингарелли
13:21 Археологи расшифровали манускрипт Войнича
13:07 Поклонники «Игры престолов» требуют переснять восьмой сезон
12:33 McLaren представил свой самый практичный автомобиль (ФОТО)
12:26 Стало известно, какой пульс считается нормальным
12:18 "Это откровенная ложь": Епифаний отреагировал на заявления Филарета
11:55 Верховная Рада определила дату инаугурации. Она состоится 20 мая (ОБНОВЛЕНО)
11:54 Вакарчук представил свою партию, с которой пойдет на выборы в Раду
11:14 В Екатеринбурге развеялся главный миф Путина, - Ганапольский
11:01 Бросание веревкой и споры: Рада шумно выбирает дату инаугурации Зеленского (ФОТО)
10:59 Эксперты назвали самые надежные авто
10:55 Модно и красиво: Как украинские политики День вышиванки отмечают
10:39 Миллионы на летальное оружие: В США утвержден важный для Украины законопроект
10:30 Путин хитро поставил вопрос с нефтью для Беларуси
10:26 Митрополит пояснил стремительное уменьшение количества переходов общин к ПЦУ
10:25 Запуск с начала июля розничного рынка электроэнергии не повлияет на тарифы для населения - нардеп
10:19 Онлайн-сервис бронирования заведений уже в Киеве
09:59 Картину Моне продали за рекордную сумму
09:33 Меркель: "Северный поток-2" не остановить
09:24 США срочно эвакуируют посольство Ирана
09:15 Как заработать стресс на пустом месте
09:14 Украинцы могут тестировать новый Приват24
09:04 Украинские снайперы готовы противостоять последним образцам вооружения РФ (ФОТО)
09:01 Су-57 для Путина и дешевые понты для ура-патриотических масс, - "Злой одессит"
09:00 Известный журналист раскрыл всю суть российской "дружбы"
08:50 Важный суд, языковой закон и санкции: Утренние новости Пономаря
08:44 Назвали главные угрозы Кремля на парламентских выборах в Украине
08:38 В Украине испытали детали "Циклона", который запустят на Западе (ФОТО)
08:30 Протесты в Екатеринбурге: "Сегодня забор - завтра Путин!" (ВИДЕО)
08:26 У Трампа готовят новые санкции против России
08:09 Суд отклонил апелляцию СБУ о запрете сериала "Сваты"
Все новости »

Киберполиция завершила операцию «Пираты»: Прекращена деятельность более 30 пиратских ресурсов

Главная » Последние новости » Политические новости » Киберполиция завершила операцию "Пираты": Прекращена деятельность более 30 пиратских ресурсов
 
Печать Отправить на почту

 

 

Начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк сообщил, что полицейская операция «Пираты» завершилась. В течение проведения операции была прекращена деятельность более 30 пиратских онлайн-кинотеатров.

Начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк сообщил, что полицейская операция по противодействию пиратству, продолжавшаяся в течение месяца, завершилась. По ее результатам была прекращена деятельность ряда пиратских онлайн кинотеатров. По фактам выявления нарушения авторских прав начато 19 уголовных производств, информирует enovosty.com/news.

Профилактическая операция «Пираты» была направлена на выявление и пресечение противоправной деятельности в сфере интеллектуальной собственности. «Окончание проведения операции не означает, что работа в этом направлении прекращается. Мы продолжаем проводить мероприятия по выявлению так называемых пиратов и готовы к взаимодействию с правообладателями для реагирования на факты нарушения их прав. Поэтому призываем заинтересованных сторон к сотрудничеству в противодействии пиратству», — отметил Сергей Демедюк.

Киберполиция завершила операцию «Пираты»: Прекращена деятельность более 30 пиратских ресурсов

В течение проведения операции работники киберполиции прекратили деятельность более 30 пиратских онлайн-кинотеатров. Кроме того, по материалам киберполиции было начато 19 уголовных производств в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности, из них — 4 лицам уже сообщено о подозрении.

Читайте: Кабмин создал Совет по вопросам интеллектуальной собственности

Киберполиция завершила операцию «Пираты»: Прекращена деятельность более 30 пиратских ресурсов

Напомним, 8 апреля киберполиция начала операцию «Пираты» по противодействию преступлениям связанным с нарушением авторских прав.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 480

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Среди депутатов обсуждаются возможные даты досрочных парламентских выборов
Цель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнение
Вакарчук представил свою партию, с которой пойдет на выборы в Раду
Среди депутатов обсуждаются возможные даты досрочных парламентских выборовЦель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнениеВакарчук представил свою партию, с которой пойдет на выборы в Раду
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд
Инаугурационный переполох: чего на самом деле хочет Зеленский?
Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и "эвакуация 200"
Американские разборки в Земле Киевской (обновлено)
Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского
Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича
Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин
Итоги дня: Непризнанные паспорта, полет цен и разгромленные боевики
Итоги дня: Мощь санкций, автосеконд на дорогах и "Грады" в Луганске
Все статьи


Читайте также

"Ничего святого": Преступник похищал благотворительные средства на лечение детей
 Киберполиция разоблачила хакера, который «на заказ» взламывал аккаунты в социальных сетях
Киберполиция начала спецоперацию «Пираты» для борьбы с нарушениями в сфере авторского права
 Как защитить банковские вклады — советы киберполиции
Киберполиция разъяснила, как не попасться на уловки мошенников во время онлайн-шопинга (ВИДЕО)
 Украинцы все чаще становятся жертвами кибермошенников
The Washington Times: США должны усилить свое присутствие в Украине и Балканах для противостояния агрессии России
 Киберполиция: Фейковые «банковские» сайты начали обворовывать украинцев

Армия

Пулемет Калашникова танковый КТ-7.62
Самоходная артиллерийская установка 155-мм DONAR (Германия)
Вертолет Eurocopter AS 555 Fennec (Франция)
Танк Type 74 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Петр
СИМОНЕНКО
Игорь
ГУМЕНЮК
Алексей
РЕЗНИКОВ
Сергей
ДУМЧЕВ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Наручные часы Balmain от магазина Злато

Современная кухня – какая она? - Ответят специалисты МебельОК

Популярные неисправности стиральных машин и способы их устранения




Иннаугурационный переполох


Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

В цветочных венках могут быть даже домашние любимцы

Все фото »

 