Киберполиция завершила операцию «Пираты»: Прекращена деятельность более 30 пиратских ресурсов

Главная » Последние новости » Политические новости » Киберполиция завершила операцию "Пираты": Прекращена деятельность более 30 пиратских ресурсов Киберполиция завершила операцию "Пираты": Прекращена деятельность более 30 пиратских ресурсов

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Начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк сообщил, что полицейская операция «Пираты» завершилась. В течение проведения операции была прекращена деятельность более 30 пиратских онлайн-кинотеатров.

Начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк сообщил, что полицейская операция по противодействию пиратству, продолжавшаяся в течение месяца, завершилась. По ее результатам была прекращена деятельность ряда пиратских онлайн кинотеатров. По фактам выявления нарушения авторских прав начато 19 уголовных производств, информирует enovosty.com/news.

Профилактическая операция «Пираты» была направлена на выявление и пресечение противоправной деятельности в сфере интеллектуальной собственности. «Окончание проведения операции не означает, что работа в этом направлении прекращается. Мы продолжаем проводить мероприятия по выявлению так называемых пиратов и готовы к взаимодействию с правообладателями для реагирования на факты нарушения их прав. Поэтому призываем заинтересованных сторон к сотрудничеству в противодействии пиратству», — отметил Сергей Демедюк.

В течение проведения операции работники киберполиции прекратили деятельность более 30 пиратских онлайн-кинотеатров. Кроме того, по материалам киберполиции было начато 19 уголовных производств в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности, из них — 4 лицам уже сообщено о подозрении.

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Напомним, 8 апреля киберполиция начала операцию «Пираты» по противодействию преступлениям связанным с нарушением авторских прав.