Зеленский стремится расширить личное влияние на ДБР и НАБУ, — Осадчук. Дополнено

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский стремится расширить личное влияние на ДБР и НАБУ, - Осадчук. Дополнено Зеленский стремится расширить личное влияние на ДБР и НАБУ, - Осадчук. Дополнено

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «Голос» Андрей Осадчук рассказал, почему считает НАБУ во главе с Артемом Сытником - наиболее эффективным правоохранительным органом Украины, и какие цели преследует Президент Зеленский, пытаясь расширить свои полномочия, назначая руководителей независимых антикоррупционных органов единолично.

Осадчук убеждён, что лучшим доказательством эффективной работы Артема Сытником на посту руководителя НАБУ — являются неоднократные попытки со стороны власти снять его с занимаемой должности, информирует собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Так, по словам нардепа, существует ряд юридических несоответствий, на которые указал Конституционный Суд Украины и которые касаются урегулирования статуса НАБУ и ГБР.

«Есть два решения КСУ, которые требуют привести законы о НАБУ и статус НАБУ в соответствие с Конституцией Украины. Так, ещё 17 сентября 2020 года такое решение было принято. И КСУ дал три месяца Верховной Раде на то, чтобы привести законодательство в соответствие с Конституцией Украины. Команда Зеленского упустила время и сроки, и теперь власть предлагает не привести НАБУ и ДБР в соответствие с Конституцией Украины, а хотят расширить полномочия Президента», — отметил нардеп.

По мнению Осадчука, предоставление возможности Президенту назначать руководителей двух ключевых силовых органов — это прямое нарушение Конституции Украины.

Читайте: В Украине усилили наказание за сексуальную эксплуатацию детей

Нардеп напомнил, что каждый Президент Украины на своём посту стремился получить максимум полномочий относительно координации работы и назначения руководителей силовых ведомств, и, как напомнил Осадчук, данные инициативы не имели благоприятного исхода в долгосрочной перспективе ни для одного из экс-президентов Украины.

Напомним, сегодня Верховная Рада на своем заседании рассмотрит Проект Закона N5133 о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины (относительно порядка назначения на должности и освобождения от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований).

Читайте: "Локдаун становится все более вероятным": в Верховной Раде готовятся к усиленному карантину

Дополнение:

Верховная Рада направила в КС законопроект о закреплении в Конституции права президента на назначение директоров НАБУ и ГБР.

Конституционный суд оценит соответствие этого законопроекта Основному закон.

267 народных депутатов проголосовали за включение законопроекта в повестку дня ВР Украины и направлении его в КС.

225 голосов дали парламентарии от фракции «Слуга народа», 12 — «За будущее», «Голос» — 8, «Доверие» 18, внефракционных — 4.