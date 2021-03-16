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Янукович, Турчинов и военное руководство должны понести ответственность за сдачу Крыма, — Верещук. ВИДЕО

Главная » Последние новости » Политические новости » Янукович, Турчинов и военное руководство должны понести ответственность за сдачу Крыма, - Верещук. ВИДЕО
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа», Ирина Верещук рассказала, кто может понести ответственность за сдачу Крыма, а также почему Украина не смогла отвоевать свою территорию, приказав вернуться военным самолётам, по сути, отдав без сопротивления Крым России.

Верещук убеждена, что наибольшую долю отвественности за сдачу Крыма несёт прежнее руководство страны — это и Виктор Янукович и его команда, которая была у власти в те годы. Поскольку именно они способствовали тому, что Украина потеряла контроль и не оказала должного сопротивления, сдав оккупантам часть своей территории. Об этом она заявила сегодня в кулуарах Верховной Рады, сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

Вместе с тем, Верещук полагает, что вина за отсутсвие адекватного военного сопротивления России в тот период, несёт и команда переходного периода во главе с Александром Турчиновым.

«Это и г-н Турчинов и другие фамилии, также и военное руководство. Кто-то побоялся, кто-то выполнил приказ, но не до конца, а кто-то просто предал. И все эти вещи должны быть расследованы и им должна быть дана правовая оценка со стороны следствия», — отметила Верещук.

Нардеп акцентировала внимание на том, что политики дали свою оценку аннексии Крыма, в том числе, и на законодательном уровне. Нардеп отметила, что никто и никогда в Украине не смирится с аннексией и до победы будет бороться за украинский Крым, в том числе, отстаивая свободу Крыма от российских оккупантов, на международных площадках.

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Верещук убеждена, что Россия должна понести финансовую, политическую и милитарную ответственность.

Вместе с тем, общество ждёт оценки действий украинской стороны и тех людей у власти, кто был уполномочен принимать важные военные и политические решения в то время.

«Генерал Назаров в своём интервью говорит о том, что с 1-го на 2-е марта 2014 года самолеты были в воздухе и кто-то отдал приказ возвращаться с тем, чтобы передислоцировать наших военных, и наши военные вернулись. Кто такие приказы отдал?», — задается вопросом Верещук.

Читайте: "Тщательно отработано": Турчинов заявил о предпосылках захвата Крыма и Донбасса еще в 2013 году


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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