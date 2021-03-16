Миллионы гектаров земли были выведены из собственности государства, — Железняк. ВИДЕО

Главная » Последние новости » Политические новости » Миллионы гектаров земли были выведены из собственности государства, - Железняк. ВИДЕО Миллионы гектаров земли были выведены из собственности государства, - Железняк. ВИДЕО

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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк рассказал, почему необходимо голосовать за сегодняшние законопроекты N 2194/2195, которые призваны усовершенствовать систему дерегуляции и управления в сфере земельных отношений, а также как это поможет остановить продажу земли из государственного резерва.

Железняк убеждён, что сегодняшние законопроекты необходимо принять, поскольку это позволит общинам на местах распоряжаться своей землей и не позволит чиновникам из Киева раздавать и продавать на своё усмотрение земельные наделы территориальных громад, сообщает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Нардеп полагает, что ВР необходимо пресечь возможность выводить из государственного резерва миллионы гектаров чернозема, а также запретить чиновникам без аукционов, на своё усмотрение, отдавать земли гос резерва в долгосрочную аренду корпорациям и частным делкам.

«Мы видим, что половина государственных земель неожиданно перешли из государственной собственности в долгосрочную аренду, или вообще были выведены из собственности государства. Данным законом предлагается внедрить прозрачную процедуру аренды этих земель и чтобы не конкретный чиновник решал эти вопросы, а посредством аукционов, и бизнес честно конкурировал между собой», — отметил Железняк.

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Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит два законопроекта о земле:

— Проект Закона N2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (второе чтение).

— Проект Закона N 2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы (второе чтение).

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