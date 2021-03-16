Бессмертный пояснил, в чем суть игры Кремля

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Основной целью игры Кремля является разрушение единства ЕС, раскола отношений между Брюсселем и Вашингтоном, и как следствие - попытка маневрировать в этих отношениях, получая дивиденды.

Такое мнение в эксклюзивном интервью «Экономическим Новостям» высказал экс-посол Украины в Беларуси (2010-2011), представитель Украины в политической подгруппе ТКГ (2018-2019) Роман Безсмертный. Он пояснил, почему глава МИД РФ Лавров заговорил о разрыве дипломатических отношений с ЕС:, информируют "Экономические новости".

«Вспомним контекст в котором происходили эти события. С одной стороны, телефонный разговор президента Путина и президента Байдена. Был продлен Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. С другой, состоялся визит Верховного комиссара ЕС по внешней политике Хосеп Борреля в Москву, который был своего рода составной разрушения ЕС. Собственно подобный тезис Лаврова добавлял эмоциональности в позицию Кремля. Является ли эта позиция краеугольным камнем и основной задачей политического руководства страны-агрессора? Нет. Это тактический инструмент шантажа ЕС и мира, инструмент поднятия акций в разговоре с Вашингтоном и Брюсселем. В то и же время это своего рода «привет» Парижу, Берлину и поддержка Лондону в его действиях по Brexit. Эти вещи являются составной внешнеполитической игры Кремля, основной целью которой является разрушение единства ЕС, раскола отношений между Брюсселем и Вашингтоном, и как следствие — попытка маневрировать в этих отношениях, получая дивиденды», — рассказал дипломат.

Кроме того, Роман Бессмертный пояснил философское значение творения, которое называется РФ, Кремль, Путин:

«Люди, которые в детстве читали много сказок прекрасно понимают, что в сказке невозможно присутствие только добра. Тогда не будет сказки. А если есть и зло, и добро, тогда есть сказка. Добро периодически будет побеждать. Но это не значит, что зло исчезнет. Поэтому «Хартленд» как источник зла никуда не денется. И в этом есть философское назначение этого творения, которое называется РФ, Кремль, Путин со всеми составляющими. Иногда с идеальным и хорошим народом, гениальными временными вождями, потому что это моменты, когда вершится добро. Но зло тут же возрождается. Это как отрубить Химере одну голову, где ее месте вырастают две новые», — пояснил Бессмертный.

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Более детально ознакомиться с рассуждениями Романа Бессмертного о «вагнеровцах», закрытии каналов Медведчука и обострении на Донбассе, можно на сайте.