Банковая хочет сделать НАБУ ручным. Это похоронит доверие международных партнеров к Украине, — Геращенко. ВИДЕО

Главная » Последние новости » Политические новости » Банковая хочет сделать НАБУ ручным. Это похоронит доверие международных партнеров к Украине, - Геращенко. ВИДЕО Банковая хочет сделать НАБУ ручным. Это похоронит доверие международных партнеров к Украине, - Геращенко. ВИДЕО

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Народный депутат от партии «ЕС» Ирина Геращенко убеждена, что попытки Президента Зеленского самостоятельно назначать руководителей ГБР и НАБУ повлечёт за собой серьезные последствия не только внутри страны, но и со стороны международных партнёров.

Геращенко считает, что попытки снять с должности руководителя НАБУ Артема Ситника и желание Президента расширить свои полномочия, единолично назначая руководителей ГБР и НАБУ, крайне опасная тенденция, которая, по словам нардепа, вызовет недовольство не только внутри страны, но и среди международных партнёров. Об этом она заявила сегодня в кулуарах Верховной Рады, передает собкор Экономических новостей.

Геращенко отметила, что Запад посылает вполне очевидные посылы Офису Президента относительно его желания оказывать давление, а также влиять на принятие решения посредствам своих людей в двух наиболее важных антикоррупционных органах страны — ГБР и НАБУ.

Геращенко высказалась против того, чтобы менялся независимый принцип формирования силовых и антикоррупционных органов.

«Мне очень жаль, что рядом с Зеленским нет человека, который подсказал бы ему, что те сигналы, которые получает Банковая от МВФ и от США — очень важны, поскольку необходимо думать и не делать шагов, которые призваны подчинить и лишить независимости антикоррупционные органы», — заявила Геращенко.

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Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за отправку в Конституционный суд законопроекта, предусматривающего изменения в Конституцию о праве президента с согласия Рады назначать глав НАБУ и ГБР.

Документ поддержали 267 голосами. В частности, «Слуга народа» дали 225 голосов, «За будущее» — 12, «Голос» — 8, «Доверие» — 18, внефракционные — 4.

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Напомним, в сентябре Конституционный суд принял решение по представлению 51 депутата о незаконности назначения в апреле 2015 года бывшим президентом Петром Порошенко главы НАБУ Артема Сытника.

После чего Кабинетом министров был подготовлен законопроект №5070, одна из правок которого может создать возможность для увольнения действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Законопроект №5070 предусматривает перевод НАБУ в статус «органа центральной исполнительной власти» и передает права по назначению его руководителей от президента к правительству.

А в начале марта появилась информация, что «Слуги народа» хотят собраться на внеочередное заседание, чтоб запустить процесс отставки главы НАБУ.