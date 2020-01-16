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Закон Зеленского о децентрализации «развалил» монобольшинство, — Сергей Соболев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Закон Зеленского о децентрализации "развалил" монобольшинство, - Сергей Соболев (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Соболев убеждён, что у монобольшинства нет голосов за законопроект Зеленского о децентрализации, и именно по этой причине он в срочном порядке был снят с повестки дня украинского парламента.

Соболев утверждает, что партией Батькивщина были проведены предварительные консультации со всеми фракциями парламента (кроме «Слуг народа») и коллеги по Раде заверили их, что голосовать за данный закон не будут. , информирует enovosty.com/news.

«За это никто не будет голосовать, каждый по своим причинам. Не будут голосовать, поскольку идёт планомерное уничтожение местного самоуправления, нивелируется понятие мера, который был избран общиной, уничтожается финансовая состоятельность общин», — убеждён Соболев.

Народный депутат отдельно остановился на норме нового закона, согласно которой исчезает такое понятие как области.

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Соболев убеждён, что жители Украины, которые идентифицируют себя с местом жительства и регионом проживания просто превратятся в серую массу.

«Исчезает такое понятие как области, тогда можно творить все что угодно и мы из тех, кто живет в Запорожской, Донецкой, Львовской, Винницкой или Киевской области, превратимся в серую массу непонятно кого?» — возмущённо заметил нардеп.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 33

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