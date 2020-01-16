Закон о децентрализации может развалить Украину как карточный домик, — Владимир Вятрович (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Владимир Вятрович убеждён, что закон о децентрализации в нынешней его редакции — это не просто попытка нынешней власти перебрать на себя часть полномочий местных общин, это попытка вернуть Украину в коммунистическое прошлое, где местные органы самоуправления ничего не решали.

«Сейчас нас пытаются вернуть в коммунистическое прошлое, когда от общин ничего не зависело, когда любое самоуправление и любые попытки самостоятельно решать свои вопросы на уровне общины заменяются администрированием сверху. Это такой патернализм, который очень вреден, и который Украина обязана преодолеть для того, чтобы развивалась как демократическая страна», — убеждён Вятрович, информирует enovosty.com/news.

Народный депутат отдельно остановился и на норме закона относительно возможности принятия решения об особом статусе того или иного региона, просто проголосовав за это 226 голосами.

На комментарий журналистов о том, что в законе речь идёт только о предоставлении особого статуса Севастополю и Киеву, Вятрович возразил и заметил, что: «В законе есть ремарка о предусмотренной возможности и для других областей. Теперь монобольшинством в 226 голосов может быть принято решение об особом статусе для любой административно-территориальной единицы. Например, для ОРДЛО», — заметил депутат.

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Владимир Вятрович особо подчеркнул опасность подобных изменений, которые представляют угрозу для Украины как унитарного государства.